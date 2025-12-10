Ogromna zmiana dla siatkarzy, FIVB ogłasza. Wilfredo Leon może być ostatni

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wilfredo Leon w przeszłości występował w reprezentacji Kuby, z którą wywalczył wicemistrzostwo świata, ale ostatecznie zdecydował się na uzyskanie polskiego obywatelstwa i występy w biało-czerwonych barwach. Z ostatniego komunikatu FIVB wynika, że może być to ostatni taki przypadek w naszej kadrze - niebawem w życie wejdą zaostrzone przepisy dotyczące zmiany federacji oraz siatkarzy, którzy, jak Leon, w przeszłości występowali w innej reprezentacji.

Zawodnik siatkarski w białej koszulce z numerem 9 i nazwą Polska wyraża radość po zdobytym punkcie, w tle drugi zawodnik w granatowym stroju oraz rozemocjonowana publiczność.
Wilfredo Leon w barwach reprezentacji PolskiAndrzej IwańczukAFP

Wilfredo Leon swój wielki siatkarski talent zaczął prezentować już jako nastolatek, stąd debiut w reprezentacji Kuby w wieku zaledwie 14 lat. Utalentowany zawodnik razem z kadrą młodzieżową wywalczył w 2009 roku wicemistrzostwo świata juniorów, rok później z kolei sięgnął po srebro czempionatu seniorów. Do swojego dorobku dołożył też brąz Ligi Światowej w 2012 roku, był to zresztą ostatni jego tak znaczący sukces z reprezentacją Kuby.

Leon trzy lata później uzyskał polskie obywatelstwo, w biało-czerwonych barwach zadebiutował w 2019 roku. I z miejsca stał się jedną z największych gwiazd naszej kadry narodowej, jej motorem napędowym i współautorem wielkich sukcesów. W świetle ostatniego komunikatu FIVB wiadomo już, że 32-letni przyjmujący może być ostatnim takim przypadkiem w naszej reprezentacji. Zatwierdzono bowiem zaostrzenie przepisów dotyczących zmiany federacji.

FIVB zaostrza przepisy. Ogromna zmiana w siatkówce

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała na swojej stronie internetowej o efektach spotkania zarządu, do którego doszło ostatnio w Lozannie (część członków zarządu wzięła udział w rozmowach online). Podczas tego wydarzenia dyskutowano m.in. na temat prognoz finansowych FIVB, zatwierdzono też kalendarz na przyszły rok - wiadomo już, że mistrzostwa kontynentalne będą rozgrywane w dniach 21 sierpnia - 27 września, a rozgrywki ligowe ruszą wcześniej, niż w trwającym sezonie. Najważniejsza zmiana dotyczyła jednak wspomnianych regulacji związanych ze zmianą federacji.

Zmiany wejdą w życie wraz z 28 lutego 2026 roku - od tego dnia w każdej z reprezentacji będzie mogło grać tylko dwóch zawodników, którzy wcześniej zmienili federację. Co więcej, jeśli dany siatkarz grał w przeszłości dla reprezentacji kraju swojego pochodzenia na jakimkolwiek szczeblu (nawet w kadrze młodzieżowej), od wejścia przepisów w życie nie będzie mógł już zmienić reprezentacji.

To duża rewolucja, która oznacza, że żaden z zawodników mających doświadczenie gry w innych barwach nie będzie mógł pójść w ślady Wilfredo Leona i zagrać w zespole prowadzonym przez Nikolę Grbicia. To samo też tyczy siatkarzy zainteresowanych grą dla innych zespołów narodowych - jedną z gwiazd reprezentacji Brazylii jest przecież Joandry Leal, który, tak jak Leon, grał w przeszłości w kubańskiej kadrze. "Canarinhos" muszą pogodzić się z tym, że w przyszłości nie będą już wzmacniani takimi zawodnikami.

Podobnie ma się rzecz w przypadku żeńskich reprezentacji - gdyby te przepisy funkcjonowały wcześniej, reprezentacja Turcji nie mogłaby pozyskać urodzonej na Kubie Melissy Vargas, która teraz jest jedną z największych gwiazd swojej nowej ojczyzny.

A co jeśli dany siatkarz nigdy nie reprezentował innych barw, a chciałby zagrać dla Polski? FIVB w wydanym komunikacie podkreśla, że zawodnik zainteresowany zmianą federacji musiałby pozyskać obywatelstwo danego kraju jeszcze przed złożeniem wniosku o zmianę federacji lub powinien spędzić trzy lata w danym kraju od momentu złożenia wniosku o zmianę federacji.

Siatkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 9 na koszulce unosi dłonie w górę, za jego plecami widoczny jest inny zawodnik drużyny na tle sportowej hali.
Wilfredo Leon w reprezentacji PolskiOliwia DomanskaEast News
Trzech siatkarzy w czerwonych koszulkach polskiej reprezentacji podczas meczu, jeden z nich wyciąga rękę w kierunku kolegi z drużyny, wyrażając gest wsparcia lub motywacji.
Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i Kewin SasakOliwia DomanskaEast News
Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki w gotowości do rozegrania akcji, ubrany w biało-czerwony strój sportowy, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Wilfredo LeonArtur BarbarowskiEast News
