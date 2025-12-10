To już koniec, ważny gracz odchodzi z Wisły Kraków. Nowy kierunek zaskakuje

Kibice Wisły Kraków nie mogą narzekać na zakończoną już piłkarską jesień w Betlic 1. Lidze. "Biała Gwiazda" na półmetku rywalizacji o powrót do Ekstraklasy plasuje się na czele stawki, utrzymując dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom. Trzecia Pogoń Grodzisk Mazowiecki traci już dziesięć "oczek".

W przypadku Wisły znakomity był zwłaszcza start sezonu. Zespół Mariusza Jopa rozbijał m.in. 4:0 Stal Mielec, 5:0 ŁKS Łódź i Śląska Wrocław czy aż 7:0 Znicza Pruszków. Z czasem impet zmalał, a drużynie zdarzały się wpadki. W listopadzie Wisła potrafiła przegrać z Polonią Warszawa oraz zremisować z Pogonią Siedlce oraz ŁKS-em. Fiaskiem zakończyła się również przygoda w Pucharze Polski. Na terenie trzecioligowego Zawiszy Bydgoszcz Krakowianie przegrali aż 1:4.

Mimo lekkiej zadyszki sytuacja Wisły wciąż pozostaje więcej niż komfortowa. Przy Reymonta na powrót do Ekstraklasy czekają od 2022 roku, a na ten moment drużyna jest bliższa awansu niż kiedykolwiek wcześniej.

Jest już pierwsze odejście z Wisły Kraków. Klub oficjalnie potwierdził

Myśląc o Wiśle, od razu na myśl nasuwa się jeden zawodnik, absolutnie największa gwiazda zespołu. Mowa oczywiście o Angelu Rodado. Dla wielu kibiców podpisanie nowego kontraktu z hiszpańskim snajperem było największym sukcesem letniego okienka transferowego. W tym sezonie Rodado również nie zawodzi, mając w tym momencie na koncie aż 17 bramek strzelonych w lidze.

Realnie myśląc o awansie do Ekstraklasy, a później pozostaniu w niej na dłużej niż jeden sezon, Wisła musi pomyśleć o kilku wzmocnieniach. Na ten moment krakowski klub nie ogłosił żadnego nowego zawodnika. W środowy wieczór w Krakowie pojawiła się natomiast informacja o pierwszym ruchu wychodzącym z klubu.

Po trzech i pół roku z Wisłą Kraków żegna się Igor Łasicki. Jego wygasający kontrakt z klubem nie zostanie przedłużony. 30-latek przez dwa pierwsze lata gry przy Reymonta był absolutnym filarem zespołu, wielokrotnie pełniąc funkcję kapitana. W ostatnim czasie grał rzadko, a w tym sezonie wystąpił w lidze zaledwie czterokrotnie.

Klub tym samym potwierdził pogłoski, które pojawiły się w mediach za sprawą Piotra Koźmińskiego z portalu "goal.pl" oraz "Gazetą Krakowską". Ich zdaniem kolejnym klubem Łasickiego będzie GKS Tychy, którego trenerem niedawno został były reprezentant Polski Łukasz Piszczek. Zdaniem "Gazety Krakowskiej" Łasickiego do przenosin na Śląsk przekonała korzystna oferta - 30-latek w GKS-ie ma otrzymać półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Igor Łasicki pożegnał się z Wisłą Kraków golem strzelonym ŁKS-owi Łódź BARTEK ZIOLKOWSKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP