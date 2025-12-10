Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski walec rozjechał rywali w Lidze Mistrzów. Jasny sygnał dla rywali

Damian Gołąb

Polscy siatkarze nie dali szans rywalom z Belgii. PGE Projekt Warszawa na otwarcie fazy grupowej Ligi Mistrzów pokazał, że będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie E. Kibice zgromadzeni na trybunach Torwaru obejrzeli krótkie spotkanie, w którym warszawski zespół rozbił Volley Haasrode Leuven 3:0. Wygrana Projektu to zwieńczenie świetnej kolejki polskich zespołów w Lidze Mistrzów.

Mężczyzna w jasnoniebieskiej koszulce z numerem 10 i logo PGE stoi na boisku do siatkówki, uśmiecha się szeroko i trzyma ręce na głowie, w tle widoczni są kibice oraz elementy hali sportowej.
Bartosz Bednorz i PGE Projekt Warszawa ograli rywali z BelgiiFOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

PGE Projekt Warszawa to aktualnie czwarty zespół w tabeli PlusLigi. Volley Haasrode Leuven to wicemistrz Belgii, ale aktualnie jest w swojej lidze na trzecim miejscu. Zdecydowanym faworytem byli jednak siatkarze z Polski.

I szybko zaczęli tę przewagę dokumentować. Po dwóch punktowych blokach prowadzili 9:5 i trener gości Hendrik Tuerlinckx poprosił o przerwę.

Jego zespół od początku miał spore kłopoty ze środkowym z Warszawy. Tym razem obok Jakuba Kochanowskiego trener Tommi Tiilikainen postawił na Ukraińca Jurija Semeniuka, który zajął miejsce w składzie Karola Kłosa.

Przewaga gospodarzy nie była może wielka, oscylowała wokół trzech, czterech punktów, ale PGE Projekt kontrolował partię. A w końcówce na dobre odskoczył rywalom, wygrywając ostatecznie 25:17.

    Liga Mistrzów siatkarzy. Belgowie nacisnęli, odpowiedź polskich siatkarzy wybiła im z rąk atuty

    Na początku drugiej partii niespodziewanie przycisnęli jednak Belgowie. Znakomite zagrywki Gildasa Preverta dały im prowadzenie 5:1, a Tiilikainen poprosił o przerwę. Reakcja warszawskich siatkarzy była natychmiastowa, doprowadzili do remisu 6:6.

    Zawodnicy PGE Projektu sami sprawili, że zagrywka stała się ich groźnym orężem. Najpierw popisał się nią Bartosz Bednorz, potem serię kapitalnych serwisów posłał Kochanowski.

    Warszawianie znów mieli bezpieczną przewagę, która w końcówce wzrosła do ośmiu punktów po asie serwisowym niemieckiego atakującego Linusa Webera. Wygrana 25:17 nie pozostawiła wątpliwości, kto był lepszy.

    PGE Projekt Warszawa nie zostawił wątpliwości. Kapitalny start w pucharach

    Trzeci set to znów kilka lepszych chwil Belgów i ich prowadzenie 5:3. Tym razem do remisu doprowadził blok Semeniuka. A po zagrywce rosłego Ukraińca gospodarze objęli prowadzenie 9:8.

    Od tej chwili gospodarze zaczęli powoli budować przewagę. Po punktowym bloku Kochanowskiego wynosiła trzy punkty i utrzymała się na podobnym poziomie do końca seta. Nadal siłą warszawskiej drużyny był blok, skończyło się więc szybkim zwycięstwem w trzech setach - w ostatnim 25:20.

    PGE Projekt jest trzecim polskim zespołem, który wygrał w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Świetnie fazę grupową rozpoczęła również Bogdanka LUK Lublin, która rozbiła Halkbank Ankara. Aluron CMC Warta Zawiercie ograła z kolei 3:1 Asseco Resovię, z którą rywalizuje w grupie D.

    Najgroźniejszym rywalem warszawskiego zespołu w grupie E powinien być natomiast zespół z Włoch, Cucine Lube Civitanova. We wtorek zainaugurował Ligę Mistrzów od zwycięstwa w trzech setach z Montpellier z Francji.

    Liga Mistrzów
    1 kolejka
    10.12.2025
    20:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Grbić na meczu Bogdanka LUK Lublin – Halkbank Ankara. Opowiedział o formie kadrowiczów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch siatkarzy po przeciwnych stronach siatki, jeden w czarnym stroju skacze do bloku, drugi w jasnoniebieskim stroju przygotowuje się do ataku, w tle widoczne puste trybuny.
    Jurij Semeniuk wrócił do składu PGE Projektu WarszawaPiotr NowakPAP
    Dwóch siatkarzy w czarnych koszulkach blokuje piłkę nad siatką podczas meczu, po drugiej stronie zawodnik w jasnoniebieskiej koszulce uderza piłkę. W tle trybuny z fioletowymi siedzeniami.
    Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Haasrode LeuvenPiotr NowakPAP
    Dwóch siatkarzy w trakcie intensywnej rywalizacji przy siatce, jeden zawodnik próbuje zablokować atak, drugi przygotowuje się do zbicia piłki w hali sportowej z widoczną publicznością w tle.
    W ataku Linus WeberPiotr NowakPAP

