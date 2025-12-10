Polski walec rozjechał rywali w Lidze Mistrzów. Jasny sygnał dla rywali

PGE Projekt Warszawa to aktualnie czwarty zespół w tabeli PlusLigi. Volley Haasrode Leuven to wicemistrz Belgii, ale aktualnie jest w swojej lidze na trzecim miejscu. Zdecydowanym faworytem byli jednak siatkarze z Polski.

I szybko zaczęli tę przewagę dokumentować. Po dwóch punktowych blokach prowadzili 9:5 i trener gości Hendrik Tuerlinckx poprosił o przerwę.

Jego zespół od początku miał spore kłopoty ze środkowym z Warszawy. Tym razem obok Jakuba Kochanowskiego trener Tommi Tiilikainen postawił na Ukraińca Jurija Semeniuka, który zajął miejsce w składzie Karola Kłosa.

Przewaga gospodarzy nie była może wielka, oscylowała wokół trzech, czterech punktów, ale PGE Projekt kontrolował partię. A w końcówce na dobre odskoczył rywalom, wygrywając ostatecznie 25:17.

Liga Mistrzów siatkarzy. Belgowie nacisnęli, odpowiedź polskich siatkarzy wybiła im z rąk atuty

Na początku drugiej partii niespodziewanie przycisnęli jednak Belgowie. Znakomite zagrywki Gildasa Preverta dały im prowadzenie 5:1, a Tiilikainen poprosił o przerwę. Reakcja warszawskich siatkarzy była natychmiastowa, doprowadzili do remisu 6:6.

Zawodnicy PGE Projektu sami sprawili, że zagrywka stała się ich groźnym orężem. Najpierw popisał się nią Bartosz Bednorz, potem serię kapitalnych serwisów posłał Kochanowski.

Warszawianie znów mieli bezpieczną przewagę, która w końcówce wzrosła do ośmiu punktów po asie serwisowym niemieckiego atakującego Linusa Webera. Wygrana 25:17 nie pozostawiła wątpliwości, kto był lepszy.

PGE Projekt Warszawa nie zostawił wątpliwości. Kapitalny start w pucharach

Trzeci set to znów kilka lepszych chwil Belgów i ich prowadzenie 5:3. Tym razem do remisu doprowadził blok Semeniuka. A po zagrywce rosłego Ukraińca gospodarze objęli prowadzenie 9:8.

Od tej chwili gospodarze zaczęli powoli budować przewagę. Po punktowym bloku Kochanowskiego wynosiła trzy punkty i utrzymała się na podobnym poziomie do końca seta. Nadal siłą warszawskiej drużyny był blok, skończyło się więc szybkim zwycięstwem w trzech setach - w ostatnim 25:20.

PGE Projekt jest trzecim polskim zespołem, który wygrał w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Świetnie fazę grupową rozpoczęła również Bogdanka LUK Lublin, która rozbiła Halkbank Ankara. Aluron CMC Warta Zawiercie ograła z kolei 3:1 Asseco Resovię, z którą rywalizuje w grupie D.

Najgroźniejszym rywalem warszawskiego zespołu w grupie E powinien być natomiast zespół z Włoch, Cucine Lube Civitanova. We wtorek zainaugurował Ligę Mistrzów od zwycięstwa w trzech setach z Montpellier z Francji.

Jurij Semeniuk wrócił do składu PGE Projektu Warszawa

Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Haasrode Leuven

W ataku Linus Weber