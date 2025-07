Przeraźliwy krzyk polskiego siatkarza. Relacja prosto z reprezentacji

Kamil Semeniuk: - Dziękuję bardzo. Bardzo miło w urodziny być na boisku i grać przy polskiej publiczności. Cieszy fakt, że wygraliśmy. Całkiem nieźle szło, więc jestem zadowolony. Jednak to dopiero pierwszy dzień, w czwartek też gramy, więc zapominamy o wyniku i koncentrujemy się na tym, co przed nami.

- Wszystko zostało zaplanowane z głową, żeby jak najlepiej to zorganizować. Już dwa dni wcześniej, razem z Kubą Kochanowskim, zorganizowaliśmy kolację, na którą zaprosiliśmy wszystkich chłopaków. Zatem można powiedzieć, że to mamy już odbębnione. A od momentu, jak zaczął się turniej w Gdańsku, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na graniu. I myślę, że to była chyba najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć.

- Jak spojrzymy na tablicę wyników, to faktycznie to spotkanie trochę falowało. Gramy nad morzem, więc może i dlatego (uśmiech). Na pewno chcieliśmy ten mecz zakończyć trochę szybciej, bo pierwszy dzień i od razu pięciosetowe starcie... Z pewnością nie będzie to sprzyjało pod czwartkowy pojedynek, litry potu zostawiliśmy na parkiecie, ale myślę, że szkoleniowo i pod nasz sztab trenerski wypadło to jak najlepiej, bo będzie bardzo dużo materiału do analizy. Można zobaczyć, gdzie jeszcze mamy elementy do poprawy, aby gra była coraz lepsza. Nasze występy w tym roku nie kończą się na turnieju w Gdańsku, tylko mamy przed sobą jeszcze dużo wyzwań.