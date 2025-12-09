Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fenomenalny debiut mistrzów Polski w Lidze Mistrzów. Leon i spółka zmiażdżyli rywali

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Na taki debiut warto było czekać. Bogdanka LUK Lublin w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza po raz pierwszy w historii zagrała w Lidze Mistrzów. Inauguracyjny mecz grupy B z Halkbankiem Ankara okazał się popisem mistrzów Polski. Drużyna z Wilfredo Leonem w składzie, obserwowana z trybun m.in. przez selekcjonera NikolęGrbicia, rozbiła rywali w trzech krótkich setach. To wielki kapitał przed kolejnymi meczami fazy grupowej.

Zawodnicy siatkarskiej drużyny w żółtych strojach świętują zdobycie punktu na boisku podczas meczu siatkówki, na pierwszym planie widoczny gracz z podniesionymi dłońmi, w tle pozostali członkowie zespołu z uśmiechami, atmosfera sportowej rywalizacji.
Bogdanka LUK Lublin pokazała kapitalną formę w Lidze MistrzówCEV.eumateriały prasowe

Na ten mecz Bogdanka LUK Lublin czekała całe lato. W poprzednim sezonie zespół zadebiutował w europejskich pucharach i od razu wygrał Puchar Challenge. Po mistrzostwie Polski zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i zadebiutował w nowych rozgrywkach. Po drugiej stronie był wicelider ligi tureckiej, który jednak w LM gra dzięki dzikiej karcie.

Pierwszy, historyczny set lubelskich siatkarzy w Lidze Mistrzów, rozpoczął się dla nich znakomicie - od prowadzenia 3:0. Od początku skuteczny był Kewin Sasak, ale z czasem przewaga stopniała. Po drugiej stronie numerem jeden był atakujący Cwetan Sokołow.

Halkbank straty odrobił, a przy stanie 16:15 po raz pierwszy w tym secie objął prowadzenie - po zablokowanym zbiciu Wilfredo Leona. Trener mistrzów Polski Stephane Antiga poprosił o przerwę, a po niej Leon zrehabilitował się w polu zagrywki.

To właśnie jego serwisy odwróciły wynik, gospodarze prowadzili 20:17. W końcówce swoje dołożył zagrywką rezerwowy Mateusz Malinowski i Bogdanka LUK wygrała 25:20.

Zobacz również:

Wilfredo Leon pomoże Bogdance LUK Lublin w debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego również celuje wysoko
Liga Mistrzów

Polscy siatkarze ruszają na podbój Ligi Mistrzów. Takiej szansy nie ma nikt inny

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Liga Mistrzów siatkarzy. Demonstracja siły Bogdanki LUK Lublin

    Początek drugiego seta to odbicie pierwszej partii. Po kontrataku wykończonym przez Sasaka - w pierwszym secie skończył siedem z ośmiu ataków - lublinianie prowadzili 3:0.

    Goście potrafili nawiązać walkę, ale doprowadzić do remisu już nie. Leon poradził sobie przy siatce ze sprytnym zagraniem Sokołowa, trener gości Radostin Stojczew ściągnął z boiska 41-letniego Mateja Kazijskiego.

    Przewaga lubelskiej ekipy znów wzrosła przy zagrywkach Leona. Do tego dochodziły bloki gospodarzy, którzy prowadzili już 18:10. Lublinianie wręcz "zamurowali" siatkę, zdobywając blokiem w tym secie aż osiem punktów. Malinowski znów zrobił swoje w polu zagrywki, mistrz Polski rozbił rywali 25:14.

    Debiut Aleksandra Śliwki nie pomógł Turkom. Mistrz Polski z genialnym debiutem

    W końcówce drugiego seta na boisku po stronie tureckiej pojawił się Aleksander Śliwka. Reprezentant Polski długo leczył się po kontuzji doznanej latem na zgrupowaniu kadry i Halkbank dopiero niedawno ogłosił jego transfer. Wicemistrz olimpijski dopiero wraca do gry, tym razem pomógł w przyjęciu.

    Wtorkowy mecz był dopiero jego debiutem w nowym zespole, ale na trzecią partię już nie wyszedł. W drużynie Halkbanku pojawił się za to rezerwowy atakujący Marek Sotola. Znów jednak mistrzowie Polski szybko uciekli rywalom przy wyniku 6:2.

    A goście byli wręcz bezradni. Już nie tylko Leon, ale i kolejni siatkarze z Lublina razili rywali zagrywką i przewaga polskiej drużyny sięgnęła aż 11 punktów. Ostatecznie drużyna Antigi zwyciężyła 25:13 i zakończyła spotkanie w trzech setach.

    Po tak efektownym zwycięstwie Bogdanka LUK Lublin jest w świetnej sytuacji przed kolejnymi meczami. W grupie B rywalizują jeszcze Galatasaray Stambuł i Knack Roeselare, które zmierzą się w środę.

    Liga Mistrzów
    1 kolejka
    09.12.2025
    18:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Bloki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Grupa siatkarzy w żółtych koszulkach świętuje zdobycie punktu na boisku, otoczona przez widownię w tle, zawodnicy są zgrupowani w serdecznym uścisku, prezentując radość i sportową atmosferę.
    Siatkarze Bogdanki LUK LublinCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarze dwóch drużyn rywalizują przy siatce podczas meczu, jedna z drużyn ubrana w stroje niebieskie, druga w żółto-czarne. Nad siatką podskakuje zawodnik próbujący odbić piłkę, a sędzia obserwuje przebieg akcji. W tle widoczna licznie zgromadzona pu...
    Kadr z meczu Bogdanka LUK Lublin - Halkbank AnkaraCEV.eumateriały prasowe
    Wilfredo Leon i Bogdanka LUK Lublin zagrają w półfinale PlusLigi po raz pierwszy w historii
    Wilfredo Leon i Bogdanka LUK Lublin dali popis na inaugurację Ligi Mistrzówscreen Polsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja