Fatalne wieści o Kurku. Grbić musiał zabrać głos, dobitne słowa trenera

Od kilku dni mówiło się, że rywalizacja w półfinale mistrzostw świata siatkarzy będzie dla reprezentacji Polski pierwszym i być może najtrudniejszym sprawdzianem podczas całego turnieju. Wcześniej biało-czerwoni rywalizowali z niżej notowanymi rywalami i byli zdecydowanymi faworytami w każdym pojedynku. W półfinale wpadli na Włochów, a więc obrońców tytułu i zespół, z którym przegrali poprzedni finał mistrzostw świata.

Dlatego kibice mieli nadzieję, że Nikola Grbić będzie miał do dyspozycji wszystkich siatkarzy. Uwaga skupiona była przede wszystkim na Tomaszu Fornalu, który zmagał się z urazem i nie było jasne, czy zdoła wykurować się na sobotnie starcie. Przyjmujący doszedł do zdrowia, ale tuż przed meczem pojawiły się fatalne informacje dotyczące Bartosza Kurka. Atakujący został zgłoszony do składu jako libero.

Bartosz Kurek kontuzjowany. Nikola Grbić komentuje na gorąco

Oznaczało to, że lider polskiej kadry nie wystąpi w półfinale i doznał urazu. Niewątpliwie było to duże osłabienie, gdyż jak zauważali eksperci, Polacy stracili kilka rozwiązań taktycznych, a co najważniejsze, na pozycji atakującego został wyłącznie Kewin Sasak. Tuż przed spotkaniem o kontuzję Kurka zapytany został Nikola Grbić. Szkoleniowiec rozmawiał zarówno z Polsatem Sport, jak i z oficjalną telewizją światowej federacji siatkówki.

"Niestety... Ale jak mówiłem wiele razy, gramy z tym co mamy. Będziemy grać z Kewinem i to wszystko" - powiedział dobitnie selekcjoner biało-czerwonych w rozmowie z Marcinem Lepą. "W tym sezonie mieliśmy tyle kontuzji, że przestałem je w pewnym momencie liczyć. Ale ponownie podkreślam, radzisz sobie z tym co masz i musimy grać w takich, a nie innych okolicznościach" - dodał w kolejnej rozmowie Grbić.

"Wiem, że dzisiaj gramy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, którzy grają świetnie. I będą momenty, gdy będziemy w trudnej sytuacji i wówczas musimy się z nich wydostać" - powiedział Grbić o sobotnim meczu.

Simeon Nikołow: Jeszcze nie dotarło do mnie, co osiągnęliśmy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP