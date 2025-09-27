Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awansował do finału MŚ i zaczął mówić o Polsce. Mocno o siatkarzach Grbicia

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pierwszy półfinał mistrzostw świata na Filipinach przyniósł rozstrzygnięcie po czterech ekscytujących setach. Ostatecznie Bułgaria pokonała 3:1 Czechów. Po wielkim sukcesie Simeon Nikołow miał okazję powiedzieć kilka słów o bohaterach drugiego półfinału i nie krył się ze swoim zdaniem na temat reprezentacji Polski.

Simeon Nikołow, Tomasz Fornal i Bartosz Kurek
Simeon Nikołow, Tomasz Fornal i Bartosz KurekANNA KLEPACZKO / FOTOPYK/NEWSPIX.PL, Marcin Golba/NurPhotoAFP/Newspix

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata siatkarzy, raczej niewiele osób zakładałoby, że podczas filipińskiego turnieju dojdzie do tylu niespodzianek i sensacji. Największą jest bez dwóch zdań udział Czechów i Bułgarów w półfinale czempionatu.

Pierwsi pokonali w fazie pucharowej Tunezję i Iran, a Bułgarzy odprawili Portugalię, a później Stany Zjednoczony Ameryki - robiąc po drodze kolejną, wielką niespodziankę. Spotkanie obu reprezentacji od początku było niezwykle wyrównane, ale również szybkie i pełne emocji - żadna z drużyn nie chciała bowiem przegrać, bo awans do wielkiego finału z automatu daje bowiem co najmniej srebro.

Młody gwiazdor reprezentacji Bułgarii wprost o Polakach. Tak nazwał podopiecznych Grbicia

Ostatecznie lepsza okazała się Bułgaria, która wygrała 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22), pokonując historycznej rzeczy. Oprócz wielkiej radości nie mogło jednak zabraknąć tematu jutrzejszego finału, w którym Bułgaria zmierzy się z lepszym z pary Polska - Włochy.

Młody gwiazdor Simeon Nikołow został zapytany na antenie Polsatu Sport, kto jego zdaniem będzie walczył z nimi o złoty krążek mistrzostw świata. To była okazja do masy komplementów pod adresem biało-czerwonych.

- Nie mam pojęcia, ale wydaje się, że to będzie najlepszy mecz sezonu i tego lata - rozpoczął dość zachowawczo.

W kolejnej odpowiedzi miał jednak możliwość powrotu do ostatniego, towarzyskiego starcia z Polakami, które odbyło się przed rozpoczęciem Ligi Narodów.

- Każde zwycięstwo daje nam sporo, ale wygrana z Polską to jest szczególne uczucie. To przecież najlepszy zespół na świecie. Tamta wygrana dała nam bardzo dużo - wyznał Nikołow komplementując podopiecznych Nikoli Grbicia.

Finał oraz mecz o brązowy medal mistrzostw świata odbędą się w niedzielę. Relacje tekstowe z obu spotkań prowadzone będą na portalu sport.interia.pl.

