Bitwa Polaków z Włochami w cieniu dramatu. Pilny sygnał od pokonanych Czechów

Zabrakło wam niewiele, w każdym z setów przeciwko Bułgarii byliście względnie blisko. Taka porażka boli trochę bardziej?

- Tak, boli troszkę bardziej niż gdybyśmy przegrali 0:3 i sety do 15, to pewnie byśmy powiedzieli, że dziś nie był nasz dzień i po prostu byli lepsi. Jednak dzisiaj zostawiliśmy serduszko na boisko i po prostu zabrakło naprawdę mało. Ale co będę mówił? Jesteśmy w Top 4 obok najlepszych zespołów świata. Jesteśmy obok trzech zespołów, grających w Lidze Narodów, a my gramy w Lidze Europejskiej, gdzie nie ma szans grać przeciwko tam mocnym zespołu, jakie spotkaliśmy tutaj.

Jakie emocje teraz odczuwasz?

- Duma z zespołu. Jestem dumny z tego, co jako zespół pokazaliśmy w tym turnieju. A jeszcze nie skończyliśmy, bo został jeszcze jeden mecz. Mam nadzieję, że jutro pokażemy, że będziemy psychicznie na górze. Półfinał przegrany, więc teraz jest smutno i przykro, ale nikt nie oczekiwał od nas takiego wyniku. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią tego zespołu.

Poruszenie w ojczyźnie wreszcie się pojawiło?

- Dotarły do nas gratulacje, jestem najbardziej szczęśliwy z tego, że rodzina jest ze mnie bardzo dumna. Dzisiaj dostałem tyle wiadomości z Czech, że w taki mały kraj pokazał światową klasę w końcu w innym sporcie niż hokej.

Co najważniejsze będzie przed meczem o brąz?

- Psychicznie dobrze się przygotować. Myślę, że to już jest taki prezent dla nas, że mamy miejsce w czwórce. Musimy być w mentalnej gotowości, żeby w niedzielę znów zostawić serduszko na boisku, abyśmy później tego nie żałowali. Mamy tylko jedno marzenie, chcemy odjechać z medalem, ale ta walka będzie ciężka, bo rywalem będzie Polska lub Włochy. Oba zespoły chciały walczyć ze sobą w finale, a mają tak trudną drabinkę, że spotykają się już w półfinale.

Wielu kibiców z Polski was wspierało na trybunach. Byliście zaskoczeni?

- Oczywiście, że tak. Ale już mamy tutaj bardzo dużo kibiców z Czech i jest super. Więcej fanów kibicowało Bułgarii, bo tam w składzie są bracia Nikołow. Jednak bardzo dziękujemy Polakom za wsparcie w tym meczu i szkoda, bo jak Polska awansuje, to będziemy tego żałować, że nie zagramy.

A jeśli dojdzie do meczu z Polską o brąz?

- Nie wiem... Mam nadzieję, że nie, bo jak gram w Polsce, to zawsze życzę jak najlepiej polskiej siatkówce. Jeśli już my nie możemy zagrać w finale, to mam nadzieję, że nasze reprezentacje się nie spotkają.

Młody Aleksandyr Nikołow, zdobywca 31 punktów, to chyba siatkarski kosmita.

- Tak, zagrał bardzo dobre spotkanie. My na niego byliśmy bardzo dobrze przygotowani, ale nie pokazaliśmy tego w meczu. Mówiliśmy na naszym spotkaniu, w jaki sposób będziemy go zatrzymywać, ale broniliśmy inaczej. Trzeba jednak oddać, że dobrze sobie radził z wysokimi piłkami.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Manila

Jiri Benda volleyballworld.com PUSTE