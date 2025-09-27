W brutalny sposób zakończył się dla Aleksandra Śliwki sezon reprezentacyjny. Przyjmujący miał być na Filipinach jednym z liderów naszej kadry, lecz ostatecznie turniej ogląda przed telewizorem. Ogromny dramat rozegrał się w Trójmieście, gdy kadra szykowała się na polski turniej Ligi Narodów. 30-latek podczas treningu mocno uszkodził kostkę. Ból był tak potężny, że nie obyło się bez krzyku, o czym na łamach Interia Sport mówił Kamil Semeniuk.

"Nie chciałem w ogóle patrzeć na jego kostkę, tylko odwróciłem się. Oczywiście jest nam przykro i wszyscy jesteśmy razem z nim, ale takie rzeczy niestety się zdarzają. (…) Życzymy mu zdrowia, bezpiecznego i spokojnego powrotu, bo czasami też bywa tak, że za szybkie wracanie nie jest wskazane. Niech na spokojnie wyleczy tę kontuzję i na pewno nie raz jeszcze będzie nas oczarowywał swoją grą" - oznajmił.

Aleksander Śliwka walczy o powrót na boisko. Motywacji mu nie brakuje

Przez długi czas kibice nie wiedzieli, co dzieje się z kontuzjowanym wicemistrzem olimpijskim. W końcu Aleksander Śliwka powiedział kilka słów od siebie na temat trudnej sytuacji. Zrobił to w studiu Polsatu Sport, przy okazji pojedynku Polaków z Włochami o finał mundialu. "Idę powoli do przodu. Myślę, że najgorszy moment rehabilitacji mam za sobą. Teraz czeka mnie dużo ciężkiej pracy. Jeszcze trochę czasu, ale jestem na dobrej drodze do powrotu do zdrowia" - wyznał szczerze. "Mentalna siła jest?" - dopytał go Jerzy Mielewski. "Tak, jest, zdecydowanie" - odpowiedział sportowiec.

Nieco wcześniej gwiazdor Nikoli Grbicia przyjrzał się nadchodzącej konfrontacji jego kolegów z kadry. "Spotykają się dwie drużyny o zbliżonym, ogromnym potencjale. Wiele osób nazywa ten mecz przedwczesnym finałem i myślę, że to określenie nie jest postawione na wyrost. Myślę, że Włosi w tym turnieju się rozkręcają. Mieli słabszy mecz z Belgami, ale w ćwierćfinałowym spotkaniu pokazali, że ich forma oraz pewność siebie rosną. Kapitalnie grali w systemie blok-obrona. Potrafią "zdusić" przeciwników. Polacy mają natomiast chyba najlepszą na turnieju efektywność ataku. (...) Blok potrafi być naszym największym atutem" - zauważył.

Początek meczu "Biało-Czerwonych" z obrońcami tytułu o godzinie 12:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Kiedy Aleksander Śliwka wróci do gry? Polsat Sport Polsat Sport

Aleksander Śliwka (w środku) w barwach reprezentacji Polski Artur Szczepanski/REPORTER East News

Aleksander Śliwka Marcin Golba/NurPhoto AFP

Aleksander Śliwka i Paweł Zatorski LUKASZ KALINOWSKI East News