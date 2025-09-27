Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Włochy. Siatkówka. Półfinał MŚ siatkarzy na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski w półfinale MŚ siatkarzy zagra z Włochami. O której grają siatkarze? O której mecz Polska - Włochy? Gdzie oglądać? Siatkówka. Wynik. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Siatkarze reprezentacji Polski
Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

Półfinał MŚ siatkarzy Polska - Włochy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 8:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Włochy. Siatkówka. Mecz półfinału mistrzostw świata siatkarzy. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski siatkarzy w znakomitym stylu dotarła do półfinału mistrzostw świata. Biało-Czerwoni wygrali wszystkie spotkania na tym turnieju i stracili w nich ledwie dwa sety (po jednym z Holandią i Kanadą - red.). W ćwierćfinale zawodnicy Nikoli Grbicia nie dali żadnych szans Turcji, pozwalając rywalom tylko w drugim secie na przekroczenie bariery 20 punktów.

Rywalem wicemistrzów świata będą aktualni jeszcze mistrzowie, czyli Włosi. Siatkarze z Półwyspu Apenińskiego podobnie jak Polacy stracili tylko dwa sety, ale w przeciwieństwie do nas mają na koncie jedną porażkę. Włochy przegrały 2:3 w meczu fazy grupowej z Belgią. W pozostałych spotkaniach zwyciężali już pewnie 3:0, nawet w rewanżu z... Belgami, z którymi przyszło im się zmierzyć w ćwierćfinale.

Bilans ostatnich meczów Polska - Włochy jest bardzo wyrównany. Biało-Czerwoni triumfowali w trzech spotkaniach, a Włosi w dwóch. Po dwóch porażkach z rzędu Polscy siatkarze wreszcie się przełamali i zdecydowanie wygrali z Azzurri w finale tegorocznej Ligi Narodów.

Mecz półfinałowy MŚ siatkarzy Polska - Włochy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 8:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Mistrzostwa Świata
Półfinały
27.09.2025
12:30
Przerwa
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

