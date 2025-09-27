Polacy walczą nie tylko o finał. Ogromna stawka, Świderski już obiecał
Dopiero w sobotnie popołudnie polscy siatkarze zmierzą się z równorzędnym rywalem na tegorocznych mistrzostwach świata. "Biało-Czerwoni" póki co świetnie wywiązują się z roli faworytów, lecz na ich drodze stoi teraz równie silna reprezentacja Włoch. Zwycięzcy nie tylko zapewnią sobie minimum srebrny medal, ale też sporą nagrodę finansową od organizatorów zmagań. Podopieczni Nikoli Grbicia mogą liczyć również na dodatkowy zastrzyk gotówki. Niedawno na łamach Interia Sport ważne słowa wypowiedział prezes krajowej federacji, Sebastian Świderski.
Już tylko jedno spotkanie dzieli naszych rodaków od awansu do wielkiego finału najważniejszej siatkarskiej imprezy w tegorocznym kalendarzu reprezentacyjnym. Póki co podopieczni Nikoli Grbicia nie mierzyli się z reprezentacjami należącymi do ścisłej czołówki. "Orły" z kwitkiem odprawili między innymi Holendrów czy Turków, którzy dopiero gonią te najmocniejsze zespoły. Prawdziwy sprawdzian nadejdzie więc dopiero 27 września. O motywację kibice mogą być spokojni. Każdy z siatkarzy pragnie złotego medalu. Byłby to też rewanż na Włochach za porażkę poniesioną kilka lat temu przed własną publicznością w ostatnim meczu globalnego czempionatu.
Teraz w decydującej batalii znajdzie się tylko jedna z tych ekip. Od 12:30 gra będzie toczyć się o wysoką stawkę nie tylko z powodu pewności zdobycia medalu. O okazałe nagrody finansowe zadbali organizatorzy imprezy, a więc działacze FIVB. Za samą przepustkę do finału międzynarodowa federacja już wypłaca aż 500 000 dolarów nagrody, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi ponad 1 800 000 złotych. Z równym milionem dolarów do ojczyzny wróci natomiast triumfator całego turnieju.
Nagroda z FIVB to nie wszystko. Sebastian Świderski już zapowiedział okazały przelew
Polacy znajdują się jednak w jeszcze lepszej sytuacji niż pozostali półfinaliści. A to wszystko za sprawą niedawnych słów Sebastiana Świderskiego. Działacz potwierdził już Arturowi Gacowi z Interia Sport, że nasza kadra otrzyma rekordową wypłatę. "To jest tajemnica nasza i zawodników. Mogę tylko powiedzieć, że zawodnicy dostaną wyższą nagrodę niż za wcześniejsze wicemistrzostwo świata. Mam zatem nadzieję, że będą zadowoleni, bo na to zasługują" - przyznał w obszernej rozmowie.
