Już tylko jedno spotkanie dzieli naszych rodaków od awansu do wielkiego finału najważniejszej siatkarskiej imprezy w tegorocznym kalendarzu reprezentacyjnym. Póki co podopieczni Nikoli Grbicia nie mierzyli się z reprezentacjami należącymi do ścisłej czołówki. "Orły" z kwitkiem odprawili między innymi Holendrów czy Turków, którzy dopiero gonią te najmocniejsze zespoły. Prawdziwy sprawdzian nadejdzie więc dopiero 27 września. O motywację kibice mogą być spokojni. Każdy z siatkarzy pragnie złotego medalu. Byłby to też rewanż na Włochach za porażkę poniesioną kilka lat temu przed własną publicznością w ostatnim meczu globalnego czempionatu.

Teraz w decydującej batalii znajdzie się tylko jedna z tych ekip. Od 12:30 gra będzie toczyć się o wysoką stawkę nie tylko z powodu pewności zdobycia medalu. O okazałe nagrody finansowe zadbali organizatorzy imprezy, a więc działacze FIVB. Za samą przepustkę do finału międzynarodowa federacja już wypłaca aż 500 000 dolarów nagrody, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi ponad 1 800 000 złotych. Z równym milionem dolarów do ojczyzny wróci natomiast triumfator całego turnieju.

Nagroda z FIVB to nie wszystko. Sebastian Świderski już zapowiedział okazały przelew

Polacy znajdują się jednak w jeszcze lepszej sytuacji niż pozostali półfinaliści. A to wszystko za sprawą niedawnych słów Sebastiana Świderskiego. Działacz potwierdził już Arturowi Gacowi z Interia Sport, że nasza kadra otrzyma rekordową wypłatę. "To jest tajemnica nasza i zawodników. Mogę tylko powiedzieć, że zawodnicy dostaną wyższą nagrodę niż za wcześniejsze wicemistrzostwo świata. Mam zatem nadzieję, że będą zadowoleni, bo na to zasługują" - przyznał w obszernej rozmowie.

