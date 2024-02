Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w ostatnich latach przyzwyczaiła swoich kibiców do sukcesów - trzy triumfy z rzędu w Lidze Mistrzów czy medale mistrzostw Polski sprawiły, że zespół zaczął być uznawany za potęgę PlusLigi i jedną z najmocniejszych marek w Europie. Ostatnie miesiące pokazały jednak, że w bieżących rozgrywek powtórzenie tych osiągnięć może być poza zasięgiem siatkarzy z Kędzierzyna-Koźle.

Tuomas Sammelvuo, który prowadził ZAKSĘ do drugiej połowy stycznia, miał często problemy ze skompletowaniem składu. Kłopoty nie omijają też jego następcy, Adama Swaczyny, który przed niedzielnym starciem z Asseco Resovią Rzeszów miał duży ból głowy. Krótko przed spotkaniem okazało się, że na parkiet, z powodów zdrowotnych, nie wybiegną Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz i Korneliusz Banach , a trener musi sięgać po rozwiązania awaryjne.

Kuriozalna sytuacja w meczu ZAKSY. Trener wybrał opcje awaryjne

Ostatecznie parę przyjmujących utworzyli Daniel Chitigoi i... Krzysztof Zapłacki. Dla drugiego z wymienionych był to już wprawdzie szósty występ ligowy w sezonie, co jednak nie zmienia faktu, że siatkówka nie jest jedynym zajęciem 30-latka. Na co dzień Zapłacki pracuje w urzędzie miasta w Kędzierzynie-Koźlu, a dokładnie w wydziale gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Mecz zakończył z 10 punktami na koncie.