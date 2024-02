Gorzkie wyznanie żony Kurka. Po latach ujawnia prawdę. "Noce przepłakane"

W 2016 roku media huczały o nowym związku w świecie siatkówki. Bartosz Kurek zaczął spotykać się z Anną Grejman. Zawodników połączyła pasja do sportu i podróży. " Z mojej strony to była miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego" - mówił podopieczny Nikoli Grbicia w książce "Ludzie ze złota".