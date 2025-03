Trevor Clevenot obecnie występuję w Ziraacie Ankara, ale doskonale jest też znany polskim kibicom, ponieważ wcześniej grał w PlusLidze. Francuski siatkarz niebawem zmierzy się z jednym z polskich klubów w europejskich pucharach i to właśnie z okazji nadchodzącej potyczki oficjalny serwis PlusLigi podpytał go o to, czy wciąż śledzi nasze rodzime rozgrywki. Clevenot nie dość, że odpowiedział twierdząco, to jeszcze szczerze zrecenzował zmagania w kraju nad Wisłą.