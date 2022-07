Dybala przywitany przez fanów Romy. Sprawili mu huczne przyjęcie! WIDEO WIDEO |

Paulo Dybala został oficjalnie zaprezentowany kibicom w Rzymie. 28-letni gracz podpisał trzyletni kontrakt z AS Roma, obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.



Dybala rozpoczynał karierę w rodzinnej Argentynie, zanim przeniósł się do Włoch, gdzie grał w Palermo i Juventusie Turyn. Ze "Starą Damą", gdzie występował od 2015 roku, wywalczył pięć mistrzostw kraju, cztery Puchary Włoch i trzy Superpuchary Włoch.