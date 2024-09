Przyjaźń, zabawa i rozwój zamiast wyników. Rewolucja w szkoleniu polskiej młodzieży

Polski Związek Rugby uchwałą zarządu "skasował" wyniki w rywalizacji dzieci do lat 12. Tej decyzji zgodnie przyklasnęło podzielone zwykle środowisko. To mały krok w dobrą stronę i pójście śladem polskiego futbolu, a zwłaszcza krajów z rugbowego topu: Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i Francji. - Nie ma co dokładać dzieciom stresu i tak będą miały go wystarczająco dużo w dorosłym życiu - mówi nam Karol Czyż, trener reprezentacji Polski do lat 20.