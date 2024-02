Kadra zdziesiątkowana przed ważnym meczem. Waterloo dla selekcjonera

W Waterloo nie zagra najlepszy snajper w historii reprezentacji Polski - Dawid Banaszek z Arki Gdynia został ukarany czerwoną kartką w poprzednim meczu z Portugalią (wynik 7:54), co oznacza karę trzech spotkań. Popularny "Szatan" przy pomocy komunikatora messanger przeprosił po meczu Manuela Pinto za swoje zachowanie i zaprosił go na obiad. Portugalski zawodnik odpowiedział, że nie ma sprawy, że rozumie że czasem emocje biorą górę i kiedyś w przyszłości czuje się zaproszony na piwo. To są właśnie te wartości rugby, o których tyle się mówi.