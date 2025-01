Złe wieści dla Lewandowskiego. Dostał odmowę, będzie odejście z Barcelony

W pierwszej połowie finału doszło jednak do sytuacji, która mogła wiele zmienić. Kontuzji bowiem doznał jeden z powyżej wymienionych podstawowych stoperów. Wiadomo już, że Inigo Martinez nie będzie dostępny przez około 4 tygodnie.

Kibice mieli nadzieję, że ta kontuzja zmieni podejście Ronalda Araujo. Urugwajczyk dostałby swoją szansę w kilku meczach i mógłby udowodnić w nich swoją wartość. Sam Robert Lewandowski po finale z Realem Madryt podszedł do Araujo i chciał osobiście nakłonić go do pozostania w klubie. Rozmowę Polaka i Urugwajczyka nagrała nawet jedna z kamer.