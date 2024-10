Vinicius Junior kontuzjowany. Oficjalny komunikat

Trwało więc wyczekiwanie na to, co przekaże klub na temat Viniciusa Juniora. Kolejny komunikat o poważnej kontuzji byłby prawdziwym koszmarem dla Realu, Ancelottiego oraz kibiców. Sam komunikat brzmi bardzo niepokojąco, bo mówi o "kontuzji odcinka szyjnego kręgosłupa". Gdy jednak zagłębimy się w doniesienia hiszpańskich mediów, to te mówią o "delikatnym problemie", który wymaga zwyczajnie odpoczynku. Mimo tego jeden z faworytów do zdobycia Złotej Piłki nie pojedzie na październikowe zgrupowanie reprezentacji.