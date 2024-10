Powiedzieć, że Śląsk Wrocław rozgrywa koszmarny sezon, to jak nie powiedzieć nic. Wicemistrz Polski walczył w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, a regularnie kompromituje się w rodzimych rozgrywkach. Sytuacja przed 11. kolejką była katastrofalna. Śląsk, choć miał do rozegrania jeszcze dwa zaległe spotkania, na koncie miał zaledwie 4 punkty i zajmował ostatnie miejsce w tabeli.

A w niedzielę we Wrocławiu stawiła się Cracovia, która akurat w tej kampanii na rundę jesienną "wylosowała" kapitalną formę. "Pasy" w lidze przegrały tylko jedno z poprzednich siedmiu spotkań i spodobało im się zdecydowanie brylowanie w czołówce zestawienia. Reklama

Szalony początek meczu we Wrocławiu. Śląsk zdominował Cracovię

Pierwsze 20 minut spotkania we Wrocławiu mogły jednak zaskoczyć niejednego konesera futbolu w ekstraklasowym wydaniu. Gospodarze potrzebowali tylko dwóch minut, żeby otworzyć wynik spotkania. Schwarz zagrał do Petrova, a Bułgar pokonał Henricha Ravasa. Cracovia nie zdążyła się jeszcze otrząsnąć po tym ciosie, a już przegrywała 0:2. Bramkę na swoje konto w tej sytuacji zapisał Tomasso Guercio.

Przyjezdni wraz z upływem czasu zaczęli odzyskiwać rezon i atakować coraz śmielej. W 18. minucie Leszczyński stracił panowanie nad piłką i zanim ją kopnął, nogę zdążył wsadzić Rózga. Po analizie VAR arbiter zdecydował się na odgwizdanie jedenastki. Chwilę później bramkę kontaktową świętował Kallman.

Heroiczna pogoń Cracovii z happy endem. Spektakularny powrót i wielkie zwycięstwo

Na drugą połowę piłkarze Śląska wybiegli już w formie z początku sezonu - nie minęły trzy minuty, a Cracovia już wyrównała na 2:2. Po rzucie rożnym fatalnie zachował się Leszczyński, a Jugas z bliskiej odległości wbił piłkę głową do pustej bramki. Reklama

Śląsk wyglądał na coraz bardziej zagubiony, a Cracovia się rozkręcała. W 68. minucie piękną akcję dwójkową rozegrali Kallman i van Buren. Napastnik zgrał piłkę głową do wybiegającego na pozycję Holendra, a ten z finezją lekkim pchnięciem wpakował ją do siatki. Wyglądało to kapitalnie. A goście nie mieli wcale dość.

Na kwadrans przed końcem meczu kolejny raz zmuszony do odgwizdania rzutu karnego był arbiter. Tym razem do stałego fragmentu podszedł Ajdin Hasić i po chwili Cracovia prowadziła już 4:2. Mina Jacka Magiery mówiła wszystko - to była kolejna kompromitacja.

Cracovia zaliczyła w niedzielę spektakularny powrót - przegrywając 0:2 triumfowała 4:2, podczas gdy Śląsk, należy to przyznać wprost, kolejny raz się skompromitował. Wydaje się, że dni Jacka Magiery we Wrocławiu są już policzone. Strata wicemistrzów Polski do przedostatniego miejsca w tabeli Ekstraklasy wynosi cztery punkty.

Statystyki meczu Śląsk Wrocław 2 - 4 Cracovia Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 13 13 Strzały celne 5 6 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 70 62

