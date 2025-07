Współpracownik Urbana ujawnia, tak będzie wyglądać relacja z Lewandowskim. Wszystko jasne

Zdecydowanie nie tak piłkarska reprezentacja Polski wyobrażała sobie czerwcowe zgrupowanie. Co prawda pierw udało jej się odnieść zwycięstwo 2:0 w meczu towarzyskim z Mołdawią, lecz później było tylko gorzej. Podczas niego ówczesny selekcjoner kadry, Michał Probierz zdecydował się na odebranie opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i przekazanie jej Piotrowi Zielińskiemu. Wobec takich wieści napastnik Barcelony zdecydował się na zawieszenie kariery reprezentacyjnej , dopóki na stanowisku jest właśnie Probierz.

To nie potrwało długo, bowiem drużyna 52-latka przegrała w Helsinkach 1:2 z Finlandią w spotkaniu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Niedługo po meczu postanowił się podać do dymisji i opuścił stanowisko szkoleniowca "Biało-Czerwonych".