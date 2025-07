Ma zostać liderem polskiej kadry. Podjął kluczową decyzję, przed nim ogromna szansa

Jan Faberski jest uznawany za jeden z największych talentów polskiej piłki nożnej. Po okresie terminowania w akademiach FAA Warszawa i Legii Warszawa pomocnik trafił do Jagiellonii Białystok, skąd wypłynął do wielkiego klubu. W wieku zaledwie 16 lat przeszedł do holenderskiego Ajaxu Amsterdam.

Co oczywiste, Faberski na początku pobytu w Holandii występował w zespołach juniorskich Ajaxu. Wyróżniał się tam jednak na tyle, że już po dwóch latach przeskoczył do drugoligowych rezerw. Zeszły sezon był pierwszym, w którym Faberski regularnie grał na poziomie seniorskim. Druga liga holenderska nie przytłoczyła Polaka, przeszedł tam pozytywną weryfikację. Świadczą o tym statystyki - 34 rozegrane spotkania, cztery gole oraz trzy asysty.

W trakcie poprzedniego sezonu Faberski znalazł się również w gronie zawodników uprawnionych do gry w pierwszym zespole Ajaxu. Debiutu póki co nie doczekał, co nie oznacza jednak, że był kompletnie pomijany przez sztab szkoleniowy. Polak znalazł się na ławce rezerwowych na spotkanie Eredivisie z Groningen. Taki sam scenariusz mogliśmy zaobserwować w spotkaniu Ligi Europy przeciwko Slavii Praga.

Dobra postawa Faberskiego nie umknęła uwadze szkoleniowców związanych z PZPN. Pomocnik Ajaxu znalazł się w składzie kadry Polski do lat 19 oraz 17 na mecze eliminacji mistrzostw Europy. W listopadzie ubiegłego roku 18-letni wówczas Faberski zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski. Drużyna mająca służyć za zaplecze seniorskiej kadry Polski mierzyła się wówczas w towarzyskiej potyczce z Islandią.

Nowy kontrakt Jana Faberskiego. Dobra dyspozycja została dostrzeżona. Czas na debiut w pierwszym zespole?

Nadchodzący sezon ma okazać się przełomowy dla Jana Faberskiego. Holenderski dziennikarz Johan Inan za pośrednictwem portalu "X" poinformował o tym, że Polak związał się z Ajaxem nową umową obowiązującą do końca czerwca 2030 roku. Ten ruch holenderskiego klubu trzeba traktować jako docenienie postawy piłkarza, a nie ruch uniemożliwiający jego odejście. Jego dotychczasowy kontrakt miał wygasnąć w czerwcu 2028 roku.

Już w czerwcu pojawiały się doniesienia wedle których Faberski do nowego sezonu ma przygotowywać się z pierwszą drużyną Ajaxu. Jest to kolejny krok, który może przybliżyć juniorskiego reprezentanta Polski do wyczekiwanego debiutu w Eredivisie. Niewykluczone również, że Faberski dostanie swoją szansę w europejskich pucharach. Ajax jako wicemistrz Holandii z automatu dostał się do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Faberski nie jest pierwszym polskim zawodnikiem w Ajaxie. W przeszłości z bardzo dobrej strony pokazywali się tam m.in. Andrzej Rudy i Arkadiusz Milik. Ostatnio swój epizod w Amsterdamie miał również Przemysław Tytoń. W marcu 2022 holenderski klub zmierzył się z falą kontuzji u swoich trzech golkiperów, w związku z czym postanowił sięgnąć po bardzo doświadczonego bramkarza.

