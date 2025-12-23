Dani Alves przez lata uchodził za jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy świata, jednak jego kariera została brutalnie przerwana przez głośne problemy z prawem. W styczniu 2023 roku światowe media obiegła informacja o zatrzymaniu byłego reprezentacyjnego obrońcy Brazylii oraz FC Barcelona w związku ze skargą 23-letniej kobiety. Zeznała ona, że 30 grudnia 2022 roku została wykorzystana seksualnie przez piłkarza w jednej z toalet barcelońskiej dyskoteki Sutton. Sprawa natychmiast wywołała ogromny skandal i postawiła Alvesa w centrum jednej z najpoważniejszych afer obyczajowych w historii futbolu.

W lutym 2024 roku sąd w Barcelonie skazał Alvesa na 4,5 roku więzienia oraz nakazał mu wypłatę 150 tys. euro odszkodowania dla ofiary domniemanego gwałtu. Brazylijczyk trafił do katalońskiego więzienia Brians, gdzie spędził kilkanaście miesięcy. W marcu 2024 roku, po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mln euro, opuścił zakład karny, choć nadal nie mógł opuszczać terytorium Hiszpanii. Przełom nastąpił 28 marca 2025 roku, gdy Wyższy Trybunał Sprawiedliwości Katalonii anulował wyrok skazujący. Wciąż jednak oczekiwany jest werdykt Sądu Najwyższego Hiszpanii, ponieważ prokuratura nie zgodziła się z decyzją o uniewinnieniu.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Dani Alves wraca do piłki nożnej. Sensacyjne doniesienia

W cieniu tych wydarzeń pojawiły się sensacyjne informacje o powrocie Alvesa do futbolu po trzech latach przerwy. Portugalskie i brazylijskie media poinformowały, że były obrońca finalizuje zakup trzecioligowego Sporting Clube de Sao Joao de Ver z dystryktu Aveiro. To jednak nie koniec.

Według lizbońskiego Radia Observador Brazylijczyk nie tylko zostanie właścicielem klubu, ale także wróci na boisko jako zawodnik i ma występować w jego barwach co najmniej do czerwca 2026 roku, aby móc zakończyć karierę na własnych zasadach. Dla Alvesa to próba sportowej rehabilitacji i niezwykle zaskakujący rozdział w karierze, która jeszcze niedawno wydawała się definitywnie zakończona.

Dani Alves ADRIA PUIG AFP

Dani Alves w barwach FC Barcelona Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

Dani Alves AFP