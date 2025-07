Przypomnijmy, że Sandra po wycofaniu papierów rozwodowych i powrocie do męża, postanowiła skupić się na nowym biznesie. Założyła lokal z matchą, który od razu zyskał sporą popularność i zadowolonych klientów. Tak przynajmniej relacjonowała to sama właścicielka.

"Całe to całe aktorstwo w tych wszystkich recenzjach, wyrzucanie, wypluwanie, wiecie taka drama, trzeba tam tyle takiej dramaturgii dodać. O, to jest ohydne, nie da się tego napić. O matko, jakby naprawdę co najmniej miało im to gardło wypalić" - oburzała się celebrytka.