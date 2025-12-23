Partner merytoryczny: Eleven Sports
TOP 5 goli Ligi Konferencji Europy - najlepsze trafienia całej rundy [WIDEO]

Liga Konferencji Europy 2025/26 dostarczyła kibicom wiele emocji - w fazie ligowej 36 drużyn rywalizowało w jednej tabeli, każda rozgrywając 6 meczów (3 u siebie i 3 na wyjeździe), co łącznie dało mocną porcję widowiskowych starć i bramek. Najlepsze trafienia tej rundy prezentujemy w naszym TOP 5 - od precyzyjnych uderzeń z dystansu po efektowne wykończenia akcji z przewrotki, które podkreślają wysoki poziom rywalizacji w europejskich pucharach.

