Łukasz Zwoliński wraz z Angelem Rodado stanowią jeden z najgroźniejszych i najbardziej skutecznych duetów na poziomie Betclic I ligi. Napastnicy Wisły Kraków w ubiegłym sezonie wspólnie zanotowali aż 33 bramki w lidze - 23 z nich strzelił Rodado, który został królem strzelców, a dziesięć trafień dorzucił 32-letni Polak. Jest to wynik imponujący, stanowiący ponad połowę całego dorobku strzeleckiego Wisły w sezonie 2024/25 (Wisła jako zespół w 34 spotkaniach strzeliła 63 bramki).

Snajperzy Wisły nie zawiedli również na inaugurację sezonu, w której Wisła Kraków rozbiła 4:0 Stal Mielec. Spadkowicz z Ekstraklasy, znacznie osłabiony kadrowo po relegacji, stanowił zaledwie tło dla jednego z faworytów do awansu. Rodado w tym spotkaniu popisał się dubletem, a Zwoliński zanotował jedno trafienie.

Było to przedłużenie wspaniałych wieści dla kibiców "Białej Gwiazdy". Najważniejszą informacją tego okienka transferowego było przedłużenie kontraktu przez Angela Rodado. Wiele wskazywało na to, że Hiszpan wreszcie opuści Wisłę skuszony wizją gry o wyższe cele. Ulubieniec krakowskiej publiczności zdecydował się jednak pozostać w klubie aż do 2030 roku, czyli prawdopodobnie do schyłku swojej profesjonalnej kariery.

Poważne osłabienie Wisły. Kluczowy zawodnik odchodzi do drugiej ligi tureckiej

Wiele wskazuje jednak na to, że duet Rodado ze Zwolińskim zostanie rozbity. I to nie w wyniku transferu Hiszpana. Pierwszoligowiec w środowy poranek poinformował, że Łukasz Zwoliński uda się na testy medyczne przed transferem do tureckiego drugoligowego Sakaryasporu. Jeżeli badania przejdą zgodnie z planem, to polski napastnik zwiąże się kontraktem z nowym klubem. Jak przekonuje Wisła, przedstawiciele obu klubów osiągnęły wstępne porozumienie w kwestii finalizacji transferu.

Rozwiń

Nie upubliczniono jaką kwotę Turcy zapłacą za Zwolińskiego. Można spodziewać się jednak, że będzie to kwota, która pozwoli Wiśle na sprowadzenie jego następcy. Bo na ten moment sytuacja kadrowa drużyny nie wygląda zbyt kolorowo. Prócz Rodado w kadrze WIsły znajduje się jeszcze tylko jeden nominalny napastnik - włączony przed kilkoma dniami do składu 18-letni Szymon Kawała z rezerw. Oczywiście trener "Białej Gwiazdy" Mariusz Jop może zmienić taktykę i przejść na grę z jednym nominalnym napastnikiem. To jednak nie wyczerpuję problemu, bo w przypadku ewentualnej kontuzji Rodado Wisła może zostać na lodzie.

Łukasz Zwoliński w toku swojej kariery piłkarskiej przywykł do zmiany klubów. Dotychczas za granicę wyjechał tylko raz. W latach 2018-2020 Polak był zawodnikiem chorwackiego HNK Gorica, dla którego w tym czasie strzelił 23 bramki. Szczególnie udany był sezon 2018/19 zakończony dorobkiem 14 bramek w chorwackiej ekstraklasie. Równie skuteczny podczas swojej kariery Zwoliński bywał w przeszłości w barwach Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin.

Zawodnikiem Sakaryasporu aktualnie jest Jakub Szumski. Polski bramkarz dobrą postawą w poprzednim sezonie zapracował na przedłużenie swojego kontraktu, co według tureckich mediów nastąpiło w ostatnich dniach. Potencjalna nowa drużyna Zwolińskiego w poprzednim sezonie praktycznie do samego końca walczyła o ligowy byt - na zakończenie zmagań Sakaryaspor miał trzy punkty przewagi nad najwyżej sklasyfikowaną drużyną, która musiała pożegnać się z zapleczem tureckiej ekstraklasy.

Polsat Sport Polsat Sport

Angel Rodado i Łukasz Zwoliński (oboje Wisła Kraków) dyskutują z arbitrem MICHAL KLAG/REPORTER East News

Piłkarze Wisły Kraków MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP