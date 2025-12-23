Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Porto sięga po gwiazdę Ekstraklasy. W tle rekord transferowy, to się dzieje

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

FC Porto pod wodzą Farioliego rozgrywa kapitalny sezon. Siłą portugalskiej drużyny są m.in. reprezentanci Polski - Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Niewykluczone, że niebawem do swoich rodaków dołączy... Oskar Pietuszewski. Zgodnie z najświeższymi doniesieniami medialnymi rozmowy pomiędzy Porto a Jagiellonią Białystok ws. transferu są już zaawansowane. Wrażenie robi potencjalna kwota transakcji.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych koszulkach podnosi triumfalnie ręce, wykazując radość po zwycięstwie. W tle widoczny rozmazany tłum kibiców.
Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC PortoMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP

Oskar Pietuszewski wyrósł na prawdziwą gwiazdę Ekstraklasy. Wychowanek Jagiellonii ma zaledwie 17 lat. To nie przeszkadza mu w efektownych, często skutecznych dryblingach, które są wartością dodaną dla całego zespołu. Jego styl prowadzenia piłki, pomysłowość, szybkość podejmowania decyzji i boiskowa kreatywność sprawiły, że błyskawicznie zaczęły interesować się nim europejskie potęgi.

W tym sezonie Pietuszewski rozegrał już 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. To prawdziwy brylant na polskim podwórku, których - szczególnie w ofensywie - można szukać ze świecą w ręku.

Piotr Parzyszek: Reprezentacja Polski? Jestem realistą, jest wielu lepszych napastnikówPolsat Sport

Porto sięgnie po Pietuszewskiego? To byłby prawdziwy hit

Już kilka dni temu media informowały o zainteresowaniu ściągnięciem 17-latka ze strony FC Porto. Teraz informacje te potwierdził portal "Meczyki". Jak czytamy, Portugalczycy są w stanie zaoferować Jagiellonii około 11 milionów euro, czyli tyle, ile wynosi obecny rekord transferowy Ekstraklasy.

Oprócz tego dowiadujemy się, że "rozmowy na temat transferu mają być już poważne". Porto to nie jedyny gigant, który ma chrapkę na Oskara Pietuszewskiego. W nagłówkach gazet i portali przewijają się marki, takie jak FC Barcelona, Chelsea czy Manchester City. Mimo to piłkarz i jego otoczenie na czele z menedżerem Mariuszem Piekarskim wiedzą, że do - wydaje się - nieuniknionego odejścia z białostockiego klubu trzeba podejść na spokojnie, z głową. W przeszłości porywanie się polskich, nastoletnich talentów do chociażby Premier League nie kończyło się dobrze.

Zobacz również:

Dani Alves w towarzystwie innych gwiazd futbolu
Piłka nożna

Były gracz Barcelony szokuje. Ledwo wyszedł z więzienia, a tu takie wieści

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Dlatego opcja z Porto wydaje się kusząca. W klubie silną pozycję mają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy tworzą "polski beton" w linii defensywy. Oprócz tego w zespole Farioliego znajduje się również bramkarz Hubert Charuży, rówieśnik Pietuszewskiego.

    Z informacji "Meczyków" dowiadujemy się, że skauci Porto od dawna śledzili poczynania 17-latka na boiskach Ekstraklasy oraz w europejskich pucharach. "Ich raporty są jednoznaczne: Oskar posiada profil idealnie pasujący do technicznej i intensywnej gry w lidze portugalskiej" - czytamy.

    - To byłby bardzo dobry ruch, chociażby dlatego, że Pietuszewski mógłby liczyć na pomoc Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Porto jest świetnym klubem, by pokazać się w Europie i później postawić kolejny krok. Gdyby udało mu się osiągnąć sukces w drużynie Smoków, to drzwi do największych europejskich klubów stanęłyby przed nim otworem - z kolei tak o potencjalnych przenosinach Polaka do Porto mówił kilka dni temu Grzegorz Mielcarski.

    Zobacz również:

    Artur Szpilka
    Sportowe życie

    Artur Szpilka po latach wyznał. W taki sposób spędził wigilię w więzieniu

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
    Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce FC Porto wyraża emocje podczas meczu, na pierwszym planie gestykuluje ręką, w żółtym okręgu dodatkowo uwydatniono innego piłkarza tej samej drużyny.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC PortoRex Features/East News, IMAGO/Bernardo Benjamim/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
    Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja