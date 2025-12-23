Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiwior na ustach Portugalczyków. Wszystko po tym, co zrobił w meczu ligowym

W poniedziałkowy wieczór FC Porto rozegrało kolejne ligowe spotkanie, tym razem na wyjeździe przeciwko Alverce w 15. kolejce. W wyjściowym składzie pojawił się Jakub Kiwior, który znów zanotował bardzo solidny występ. Mimo że w linii defensywy zabrakło Jana Bednarka, były zawodnik Arsenalu spisał się świetnie, czego nie pominęły portugalskie media.

Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Nikt nie spodziewał się, że tego lata w FC Porto na środku obrony wyląduje dwóch Polaków. A tak właśnie się stało. Zawodnikami portugalskiego hegemona zostali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Nasi rodacy błyskawicznie zaaklimatyzowali się w nowej drużynie.

Co więcej, niemal z miejsca zostali zawodnikami podstawowej jedenastki. Obaj prezentują dużą jakość, którą ceni sobie Francesco Farioli. Obecnie trudno wyobrazić sobie ekipę Porto bez obu polskich defensorów. Kariery "Biało-Czerwonych" rozkwitają w najlepsze, czego beneficjentem jest także kadra Jana Urbana.

Portugalczycy ocenili Kiwiora. Polak znów nie zawiódł

W poniedziałek 22 grudnia w ramach 15. serii gier FC Porto zagrało na wyjeździe z Alvercą. W kadrze meczowej na to spotkanie nie znalazł się Jan Bednarek. Wszystko przez nagromadzenie żółtych kartek. Na murawie brylował za to Kiwior. 25-latek rozegrał cały mecz na środku obrony u boku Pablo Rosario.

Jak spisał się były piłkarz Arsenalu? Jego występ pod lupę wzięli dziennikarze "A Bola". Polak został oceniony na "6" w dziesięciopunktowej skali. Wykazywał się podczas wyprowadzania piłki z własnego pola karnego i jednocześnie był pewny w defensywie. Nawet pomimo małych problemów.

    "W 34. minucie chciał ułatwić sobie zadanie, ale potem odzyskał pozycję w starciu z Marezi" - piszą portugalscy eksperci o sytuacji, w której Kiwior na wślizgu chciał wybić futbolówkę po koźle, którą ostatecznie zagarnął rywal. Mimo to 25-latek błyskawicznie zdołał go dogonić i przerwać niebezpieczną akcję gospodarzy.

    "Nie miał u boku swojego rodaka Bednarka, z którym gra niemal bezbłędnie, ale dobrze rozumiał się Rosario" - podsumowano. Platforma "Flashcore" przyznała Jakubowi Kiwiorowi notę "7,4", natomiast na "Sofascore" przy nazwisku polskiego defensora widnieje "7,7". FC Porto triumfowało 3:0 po golach autorstwa Borja Sainza (dwa trafienia) i Alana Varely.

    Dotychczas w tym sezonie 41-krotny reprezentant Polski rozegrał 17 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę. Jeszcze w tym roku - 29 grudnia - Porto zagra u siebie z AFS w 16. kolejce. Na ten moment ekipa Polaków jest liderem tabeli (43 pkt).

    Jakub Kiwior
    Jakub KiwiorAFP
    Jakub Kiwior
    Jakub KiwiorKENZO TRIBOUILLARDAFP
    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce FC Porto wyraża emocje podczas meczu, na pierwszym planie gestykuluje ręką, w żółtym okręgu dodatkowo uwydatniono innego piłkarza tej samej drużyny.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC PortoRex Features/East News, IMAGO/Bernardo Benjamim/Imago Sport and News/East NewsEast News

