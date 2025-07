Historyczny rekord w meczu Lecha Poznań. Aż trudno uwierzyć

Dziewięć minut po karnym dla rywali arbiter kolejny raz wskazał na "wapno". Tym razem na korzyść Lecha. Mało kto spodziewał się, że we wtorkowym spotkaniu będziemy świadkami jeszcze dwóch kolejnych jedenastek. A dokładnie tak się stało. Bezradni, grający w dziesiątki piłkarze Breidablika nie potrafili zachować odnaleźć się na boisku, co skutkowało kolejnymi błędami i faulami.

- To wyjątkowy mecz, jestem zadowolony, byliśmy dziś zdecydowanie lepszym zespołem i osiągnęliśmy wysokie zwycięstwo. W rewanżu musiałoby się wiele wydarzyć, abyśmy to nie my awansowali dalej. Cieszymy się z hat-tricka Mikaela Ishaka, po tylu latach w końcu go ma, wykorzystał wszystkie 3 karne i z tego również się cieszę - mówił w trakcie pomeczowej konferencji prasowej Niels Frederiksen. Rewanż z Breidablikiem odbędzie się w środę, dokładnie za tydzień. Kto wie, być może na Islandii również padną historyczne rekordy.