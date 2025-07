"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - taki wpis pojawił się na profilu X Roberta Lewandowskiego w niedzielę 8 czerwca.

Napastnik Barcelony wdał się w olbrzymi konflikt z Michałem Probierzem, który nagle, bez żadnego powodu telefonicznie poinformował go, że nie jest już kapitanem zespołu. Opaska trafiła w ręce Piotra Zielińkskiego. Los chciał, że dwa dni później "Biało-Czerwoni" przegrali 1:2 z Finlandią, a w czwartek 12 czerwca Michał Probierz podał się do dymisji.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Jan Urban nie będzie miał zbyt wielu okazji na rozmowę twarzą w twarz z gwiazdą Barcelony. A to dlatego, że już w czwartek drużyna Hansiego Flicka wylatuje na na azjatyckie tournee, w ramach którego zmierzy się z Vissel Kobe, Seul FC i Daegu FC. Ostatni z meczów odbędzie się 4 sierpnia. W zeszły weekend selekcjoner wybrał do Poznania i Zabrza na inauguracyjną kolejkę Ekstraklasy. Już na początku września reprezentację Polski czekają spotkania z Holandią i Finlandią. Do tego czasu Urban z pewnością spotka się z Lewandowskim.