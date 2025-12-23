Artur Szpilka od początków swojej kariery wzbudzał u kibiców ogromne, często skrajne emocje. Urodzony w Wieliczce pięściarz w boksie amatorskim sięgnął m.in. po mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Europy kadetów oraz dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata juniorów.

Cały kraj poznał Szpilkę, gdy ten zdecydował się przejść do zawodowego boksu. Do najbardziej pamiętnych pojedynków należą m.in. zwycięstwo nad Tomaszem Adamkiem oraz porażki w głośnych walkach z Deontay'em Wilderem, Adamem Kownackim czy Dereckiem Chisorą.

Po klęsce w pojedynku z Łukaszem Różańskim Szpilka zmienił dyscyplinę na MMA i obecnie jest zawodnikiem KSW. Podczas ostatniej gali XTB KSW 113 w Łodzi znokautował Czecha Michala Martinka. Było to jego piąte zwycięstwo w MMA - jedyną porażkę zanotował w pojedynku z Arkadiuszem Wrzoskiem.

Wigilia w więzieniu. Artur Szpilka o wszystkim opowiedział

Mówiąc o Szpilce nie sposób pominąć licznych kontrowersji związanych z jego osobą. Największe zamieszanie w mediach wybuchło tuż przed galą Polsat Boxing Night. Gdy cały kraj szykował się na starcie Adamka z Andrzejem Gołotą, w tle odwołana została walka Szpilki z Wojciechem Bartnikiem. Pięściarz z Wieliczki został w przededniu walki aresztowany przez policję i osadzony w krakowskim areszcie.

Artura Szpilkę dogoniła jego przeszłość. Pięściarz za udział w bójce został skazany na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Wszelkie formy unikania "odsiadki" spełzły na niczym i sportowiec do 22 kwietnia 2011 roku przebywał w zakładzie karnym.

Sam Szpilka przez lata odnosił się do faktu, wprost zdradzając swoje podejście m.in. do subkultury więziennej, do której sam należał. W rozmowie sprzed lat z "Super Expressem" były pięściarz opowiedział jak wyglądały dwie kolejne wigilie, które spędził w zakładzie karnym. Pierwsza z nich miała miejsce w Krakowie, gdzie przebywał w areszcie śledczym.

Nie przeżywałem tego jakoś specjalnie. W więzieniu mało kto mówi o świętach, by nie zbierało się na wspomnienia. Po prostu zwykły, normalny dzień. Ale o tradycji pamiętaliśmy, połamaliśmy się opłatkiem, mieliśmy też choinkę.

Po początkowym pobycie w Krakowie Szpilka został przewieziony do Zakładu Karnego w Tarnowie. Jak sam opowiadał, w więzieniu o zaostrzonym rygorze miał status więźnia niebezpiecznego, co miało swoje reperkusje.

- Siedziałem wtedy w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w pojedynczej celi, bo uznali mnie za niebezpiecznego więźnia. Jednak w ogóle nie myślałem o świętach. Cały czas się śmiałem. Nawet moja mama, jak odwiedzała mnie w Wigilię, myślała, że udaję, aby nikt nie widział, że cierpię. Ale nic takiego nie miało miejsca. Teraz nawet miło to wspominam - dodał Szpilka, wspominając swój pobyt w tarnowskim więzieniu.

Szpilka ten ciemny okres swojego życia ma już dawno za sobą. Sportowiec ze swojej przeszłości nie robi tematu "tabu", co pokazał podczas ostatniej gali KSW, gdy wyszedł do walki ubrany w pomarańczowy uniform przeznaczony dla więźniów ze statusem niebezpiecznego. Po walce na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" zdradził swoją intencję.

- Pomyślałem sobie, że było, jak było. Oczywiście czasu nie cofnę, ale mogę się z tym pożegnać. Chciałbym dawać młodzieży lepszy przykład. Nie więzienie, nie rzeczy, z których nie ma przyszłości, tylko właśnie sport. Oczywiście to była część mojego życia kiedyś, a teraz to zrzuciłem z siebie na scenie i wychodziłem do klatki jako sportowiec. Ja nawet biegłem, tak się cieszyłem. Mam nadzieję, że to był jasny przekaz - wyjaśnił w swoim stylu Szpilka.

