Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atak na Wilki Krosno. Padły ostre słowa, klub odpiera zarzuty

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Niedawno Waldemar Górski, prezes Moonfin Malesy Ostrów zaatakował klub z Krosna. Zarzuty dotyczyły stawek, które oferują Cellfast Wilki. Sternik klubu zasugerował, że psują rynek i windują kontrakty w górę. Później w tę samą narrację wpisali się działacze z Łodzi. - Nie powinni mieć do nikogo pretensji - odpowiada Michał Finfa w Tygodniku Żużlowym. - Kontraktowaliśmy zawodników, kiedy większość klubów o tym nie myślała - podkreśla dyrektor Wilków.

Trzy osoby ustawione w pionowych ramach na tle rozmytego otoczenia, centralnie młody mężczyzna w stroju sportowym i czapce z napisem, po bokach starszy mężczyzna w dresie oraz brodaty mężczyzna w koszuli polo, całość podzielona czerwonymi liniami.
Michał Finfa z Wilków Krosno odpowiada działaczom z Ostrowa i ŁodziTrzeszczkowski/materiały prasoweZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

- Krosno musi każdego przelicytować, jeśli chce mieć dobrego zawodnika - wypalił jakiś czas temu Waldemar Górski. Słowa prezesa klubu z Ostrowa miały jasny przekaz. Cellfast Wilki mają przepłacać zawodników, by ci w ogóle zdecydowali się tam przenieść. Wszystko z powodów logistycznych.

Wilki Krosno odpowiadają na zarzuty o przepłacanie zawodników

W podobną retorykę wpisał się później Jan Konikiewicz z Łodzi. Wszystko przez to, że Wilki zdołały przekonać Luke'a Beckera oraz Roberta Chmiela, którzy opuścili swoje dotychczasowe kluby z Ostrowa i Łodzi. W Krośnie jednak odpierają te zarzuty i kompletnie nie zgadzają się z narracją, jaką dwaj działacze forsowali w mediach.

- Łódź sama przyjęła taką taktykę, więc nie powinni mieć do nikogo pretensji. Uważam jednak, że w tak dużym ośrodku miejski przyjdzie pora na to, że "odpalą". To jest ich wybór, ich koncepcja i ich sprawa. My wyznajemy taką zasadę i poszliśmy nieco inną drogą. Zakontraktowaliśmy zawodników uznawanych za gwiazdy ligi, a także zawodników na dorobku, żeby skład był zbilansowany. Uważam, że nie wszyscy otrzymali lukratywne kontrakty, a jednak zdecydowali się na Krosno. Zwyczajnie nas na to nie stać - wyjaśnia Michał Finfa, dyrektor klubu

Prezes Grzegorz Leśniak powiedział jasno i wyraźnie, że kontraktowaliśmy zawodników w takim okresie, kiedy większość klubów o tym nie myślała i nawet się tym nie zajęła. Może w tym tkwi problem, a nie w rzekomych licytacjach czy wielkich pieniądzach. Patrzymy bardzo mocno na nasze realia finansowe i płynność. Nie mam odczucia, żebyśmy przepłacali zawodników, którzy zostali zakontraktowani na 2026 

Szczere słowa działacza Wilków. Bez tej firmy poziom spadłby poziom żużla w Krośnie

W ostatnich latach rozwój żużla w Krośnie znacząco przyspieszył. Jeszcze niedawno kibice mogli oglądać co najwyżej zmagania drugoligowe, a od kilku dobrych sezonów ich drużyna walczy o awans do PGE Ekstraligi. W 2023 roku nawet występowała w tych rozgrywkach, pozostawiając po sobie sportowo bardzo dobre wrażenie. Teraz poza Chmielem i Beckerem w składzie wylądowali Jason Doyle i Marcus Birkemose. Swój kontrakt przedłużył za to Tobiasz Musielak.

- Odpowiem jasno. Bez firmy Cellfast poziom żużla w Krośnie pozwalałby na walkę o utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze. Jednakże chylę czoła przed wszystkimi, którzy wspierają nasz klub. Nasze finansowanie w głównej mierze opiera się na przedsiębiorcach - mówi wprost.

W przyszłym sezonie Wilki to jeden z głównych kandydatów do awansu. Zdaniem ekspertów są drugą siłą zaraz po Polonii Bydgoszcz. Trzecim z faworytów jest klub z Ostrowa. To właśnie te trzy zespoły na papierze mają powalczyć o udział w finale, a następnie o udział w elicie.

Zobacz również:

Josh Pickering nadal nie ma klubu w polskiej lidze
Metalkas 2. Ekstraliga

Kolejny problem mistrza. Wciąż bez klubu, to już ostatnia szansa

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Stadion Wilków Krosno pięknieje w oczach.
Stadion Wilków Krosno pięknieje w oczach.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz Puszakowski, mechanik Chrisa Holdera
Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz PuszakowskiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Stadion Wilków Krosno. Kibice Wilków i Motoru Lublin.
Stadion Wilków Krosno. Kibice Wilków i Motoru Lublin.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja