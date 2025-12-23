Atak na Wilki Krosno. Padły ostre słowa, klub odpiera zarzuty

- Krosno musi każdego przelicytować, jeśli chce mieć dobrego zawodnika - wypalił jakiś czas temu Waldemar Górski. Słowa prezesa klubu z Ostrowa miały jasny przekaz. Cellfast Wilki mają przepłacać zawodników, by ci w ogóle zdecydowali się tam przenieść. Wszystko z powodów logistycznych.

Wilki Krosno odpowiadają na zarzuty o przepłacanie zawodników

W podobną retorykę wpisał się później Jan Konikiewicz z Łodzi. Wszystko przez to, że Wilki zdołały przekonać Luke'a Beckera oraz Roberta Chmiela, którzy opuścili swoje dotychczasowe kluby z Ostrowa i Łodzi. W Krośnie jednak odpierają te zarzuty i kompletnie nie zgadzają się z narracją, jaką dwaj działacze forsowali w mediach.

- Łódź sama przyjęła taką taktykę, więc nie powinni mieć do nikogo pretensji. Uważam jednak, że w tak dużym ośrodku miejski przyjdzie pora na to, że "odpalą". To jest ich wybór, ich koncepcja i ich sprawa. My wyznajemy taką zasadę i poszliśmy nieco inną drogą. Zakontraktowaliśmy zawodników uznawanych za gwiazdy ligi, a także zawodników na dorobku, żeby skład był zbilansowany. Uważam, że nie wszyscy otrzymali lukratywne kontrakty, a jednak zdecydowali się na Krosno. Zwyczajnie nas na to nie stać - wyjaśnia Michał Finfa, dyrektor klubu

Prezes Grzegorz Leśniak powiedział jasno i wyraźnie, że kontraktowaliśmy zawodników w takim okresie, kiedy większość klubów o tym nie myślała i nawet się tym nie zajęła. Może w tym tkwi problem, a nie w rzekomych licytacjach czy wielkich pieniądzach. Patrzymy bardzo mocno na nasze realia finansowe i płynność. Nie mam odczucia, żebyśmy przepłacali zawodników, którzy zostali zakontraktowani na 2026

Szczere słowa działacza Wilków. Bez tej firmy poziom spadłby poziom żużla w Krośnie

W ostatnich latach rozwój żużla w Krośnie znacząco przyspieszył. Jeszcze niedawno kibice mogli oglądać co najwyżej zmagania drugoligowe, a od kilku dobrych sezonów ich drużyna walczy o awans do PGE Ekstraligi. W 2023 roku nawet występowała w tych rozgrywkach, pozostawiając po sobie sportowo bardzo dobre wrażenie. Teraz poza Chmielem i Beckerem w składzie wylądowali Jason Doyle i Marcus Birkemose. Swój kontrakt przedłużył za to Tobiasz Musielak.

- Odpowiem jasno. Bez firmy Cellfast poziom żużla w Krośnie pozwalałby na walkę o utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze. Jednakże chylę czoła przed wszystkimi, którzy wspierają nasz klub. Nasze finansowanie w głównej mierze opiera się na przedsiębiorcach - mówi wprost.

W przyszłym sezonie Wilki to jeden z głównych kandydatów do awansu. Zdaniem ekspertów są drugą siłą zaraz po Polonii Bydgoszcz. Trzecim z faworytów jest klub z Ostrowa. To właśnie te trzy zespoły na papierze mają powalczyć o udział w finale, a następnie o udział w elicie.

Stadion Wilków Krosno pięknieje w oczach. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz Puszakowski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stadion Wilków Krosno. Kibice Wilków i Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

