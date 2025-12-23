A jednak Świątek mówi "dość", trener potwierdza. Poinformowała cały sztab

Po zamykającym sezon WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek zafundowała sobie zasłużone wakacje. Ona, jej tata, psycholog Daria Abramowicz i menadżer Jules Mercier wybrali się razem do luksusowego kompleksu na Mauritiusie. Potem przyszedł czas na podróż do Polski. Tenisistka spędziła całkiem sporo - jak na swoją rzeczywistość - czasu w domu. Miała chwilę na załapanie oddechu.

Lecz, jak się okazuje, wróciła już do treningów. Zasadniczo nie powinno to dziwić, wszak niebawem (26-28 grudnia) rusza w Chinach turniej z jej udziałem. Czego Iga spodziewa się po wizycie w Shenzen? "Moje oczekiwania są takie, że wydarzenie, w którym będziemy uczestniczyć, będzie świetne, ekscytujące i przyjdzie na nie wiele ludzi. To mój główny cel" - wyznała w rozmowie z organizatorami zawodów.

Głos przed wydarzeniem zabrał również jeden z członków sztabu szkoleniowego Świątek. W rozmowie z portalem Sportowy24 potwierdził pewne krążące od jakiegoś czasu doniesienia.

A jednak to nie plotki. Trener Świątek mówi wprost

Już od pewnego czasu mówi się o tym, że 2026 rok będzie przełomowy w karierze Igi Świątek. Tenisistka ma bowiem odpuścić niektóre obowiązkowe turnieje, co pomoże jej w zadbaniu o komfort psychiczny i zdrowie mentalne. Przyszłoroczny kalendarz ma przede wszystkim uwzględniać jej potrzeby, nieco mniej skupiać się na wymogach rankingowych.

Gdy w trakcie wywiadu z trenerem od przygotowania fizycznego Świątek dla Sportowy24 padło pytanie o to, czy zapadła już decyzja, że Iga zrezygnuje z części turniejów rangi WTA 1000 lub 500, Maciej Ryszczuk nie unikał odpowiedzi.

Takie są plany

"Zawsze staraliśmy się pod względem objętościowym okroić kalendarz startów na tyle, na ile możemy. Musimy słuchać ciała zawodniczki, ale też jej samej. Jeżeli w danym turnieju chce grać, to damy jej taką możliwość, choć czasami trzeba powiedzieć twarde nie. Wszystko będzie jednak zależało od wyników, które Iga będzie osiągała oraz od jej samopoczucia w trakcie sezonu" - objaśnił.

Przy okazji zdradził, że Świątek wróciła do poprzedzających nowy sezon treningów na początku grudnia i że, jeśli chodzi o obecną formę, to wiceliderka rankingu WTA "na ten moment prezentuje się naprawdę bardzo fajnie", wręcz "lepiej niż w poprzednich latach o tej samej porze". To cieszy i dobrze wróży nie tylko przed zawodami w Shenzen, lecz także przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open (12 stycznia - 1 lutego).

Ryszczuk oświadczył też, że cel na najbliższe dwanaście miesięcy jest jasny - jako sztab chcą doprowadzać Świątek do wygrywania jak największej liczby meczów i turniejów oraz do zdobywania tytułów. Wtedy realny będzie powrót polskiej tenisistki na czoło rankingu WTA.

"Zamierzamy się po prostu koncentrować na każdym pojedynczym kroku, na każdym spotkaniu i turnieju. Uważamy, że to najlepsza droga do tego, aby na koniec 2026 roku Iga była numerem jeden i najlepszą tenisistką na świecie" - podsumował szkoleniowiec.

