Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak Świątek mówi "dość", trener potwierdza. Poinformowała cały sztab

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Od jakiegoś czasu krążyły spekulacje o sporych zmianach w tenisowym kalendarzu Igi Świątek. Mówiono, że w trosce o kondycję mentalną tenisistka powie "dość" i nie zagra w części turniejów WTA wyższej rangi. Niektórym wydawało się to niemożliwe, wszak taki krok może przełożyć się na rankingową pozycję. Tymczasem plany wiceliderki notowania potwierdza właśnie Maciej Ryszczuk. O sprawie wie już zresztą cały sztab.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMarek KudelskiAGENCJA SE

Po zamykającym sezon WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek zafundowała sobie zasłużone wakacje. Ona, jej tata, psycholog Daria Abramowicz i menadżer Jules Mercier wybrali się razem do luksusowego kompleksu na Mauritiusie. Potem przyszedł czas na podróż do Polski. Tenisistka spędziła całkiem sporo - jak na swoją rzeczywistość - czasu w domu. Miała chwilę na załapanie oddechu.

Lecz, jak się okazuje, wróciła już do treningów. Zasadniczo nie powinno to dziwić, wszak niebawem (26-28 grudnia) rusza w Chinach turniej z jej udziałem. Czego Iga spodziewa się po wizycie w Shenzen? "Moje oczekiwania są takie, że wydarzenie, w którym będziemy uczestniczyć, będzie świetne, ekscytujące i przyjdzie na nie wiele ludzi. To mój główny cel" - wyznała w rozmowie z organizatorami zawodów.

Głos przed wydarzeniem zabrał również jeden z członków sztabu szkoleniowego Świątek. W rozmowie z portalem Sportowy24 potwierdził pewne krążące od jakiegoś czasu doniesienia.

Zobacz również:

Jerzy Owsiak, Iga Świątek
Iga Świątek

Zwrot akcji ws. Świątek i WOŚP. Takiej decyzji się nie spodziewano. Krupińska ogłasza, co za gest

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    A jednak to nie plotki. Trener Świątek mówi wprost

    Już od pewnego czasu mówi się o tym, że 2026 rok będzie przełomowy w karierze Igi Świątek. Tenisistka ma bowiem odpuścić niektóre obowiązkowe turnieje, co pomoże jej w zadbaniu o komfort psychiczny i zdrowie mentalne. Przyszłoroczny kalendarz ma przede wszystkim uwzględniać jej potrzeby, nieco mniej skupiać się na wymogach rankingowych.

    Gdy w trakcie wywiadu z trenerem od przygotowania fizycznego Świątek dla Sportowy24 padło pytanie o to, czy zapadła już decyzja, że Iga zrezygnuje z części turniejów rangi WTA 1000 lub 500, Maciej Ryszczuk nie unikał odpowiedzi.

    Takie są plany
    - rozpoczął.

    "Zawsze staraliśmy się pod względem objętościowym okroić kalendarz startów na tyle, na ile możemy. Musimy słuchać ciała zawodniczki, ale też jej samej. Jeżeli w danym turnieju chce grać, to damy jej taką możliwość, choć czasami trzeba powiedzieć twarde nie. Wszystko będzie jednak zależało od wyników, które Iga będzie osiągała oraz od jej samopoczucia w trakcie sezonu" - objaśnił.

    Przy okazji zdradził, że Świątek wróciła do poprzedzających nowy sezon treningów na początku grudnia i że, jeśli chodzi o obecną formę, to wiceliderka rankingu WTA "na ten moment prezentuje się naprawdę bardzo fajnie", wręcz "lepiej niż w poprzednich latach o tej samej porze". To cieszy i dobrze wróży nie tylko przed zawodami w Shenzen, lecz także przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open (12 stycznia - 1 lutego).

    Ryszczuk oświadczył też, że cel na najbliższe dwanaście miesięcy jest jasny - jako sztab chcą doprowadzać Świątek do wygrywania jak największej liczby meczów i turniejów oraz do zdobywania tytułów. Wtedy realny będzie powrót polskiej tenisistki na czoło rankingu WTA.

    "Zamierzamy się po prostu koncentrować na każdym pojedynczym kroku, na każdym spotkaniu i turnieju. Uważamy, że to najlepsza droga do tego, aby na koniec 2026 roku Iga była numerem jeden i najlepszą tenisistką na świecie" - podsumował szkoleniowiec.

    Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Zawodniczka tenisowa w dynamicznej akcji podczas meczu na korcie, skupiona na odbiciu nadlatującej piłki, ujęcie podkreślające sportowe emocje i wysiłek.
    Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025ADEK BERRYAFP
    Z lewej strony mężczyzna w czerwonej czapce z daszkiem i jasnej koszulce, z prawej strony kobieta w białej czapce oraz stroju sportowym, trzymająca dużą trofeum z uśmiechem na twarzy.
    Maciej Ryszczuk (L) i Iga Świątek (P)Stach Antkowiak/REPORTER/AFP/DAISUKE URAKAMI/Yomiuri East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja