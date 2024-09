Trzecia lokata ex aequo dla dwóch Brazylijczyków - Neymara, który zachwycał kibiców na Camp Nou od 2013 roku po przyjściu z Santosu oraz Rivaldo (po 57 goli). Piąta pozycja dla kolejnego przedstawiciela kraju kawy - Ronaldinho (44). Tuż za nim znalazł się Lionel Messi (41). Patrząc, jakie nazwiska zostały w tyle za Lewandowskim, trzeba docenić jego statystyki. Dziennikarz David Salinas podkreślił jednak, że w przypadku Argentyńczyka trzeba brać poprawkę na powolne wprowadzanie go do zespołu, przez co w tych 100 meczach miał zdecydowanie mniej minut od innych.