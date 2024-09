Pod koniec października 2020 roku Cezary Kucharski usłyszał zarzut stosowania gróźb bezprawnych pod adresem Roberta Lewandowskiego . Miał żądać od swojego byłego wspólnika 20 milionów euro w zamian za nieujawnianie jego rzekomych oszustw podatkowych . Wynikać to z treści nagrań, które zdaniem byłego reprezentanta Polski zostały zmanipulowane.

Kucharski nie przyznał się do winy. Od samego początku konsekwentnie zaprzecza zarzutom, a działania prokuratury i części mediów nazywa zorganizowaną farsą wymierzoną przeciwko niemu .

Cezary Kucharski: Lewandowski nie będzie w stanie zniszczyć mojej wiarygodności

- Na początku nie miałem żadnych szans w walce na narrację. Jak to się mówi: kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty . Od początku wiem, że prawda jest po mojej stronie i pozostanie prawdą, niezależnie jaką narrację tzw. obóz Lewandowskiego narzucał - mówi Kucharski w rozmowie z Radiem ZET.

- Tak, zgodziłbym się pod warunkiem, że zgodzą się też Lewandowscy i ich świadkowie , których zaangażował do tej intrygi - odpowiada bez wahania Kucharski.

- Dziennikarze i środowisko piłkarskie wiedzą doskonale, że po mojej stronie jest prawda, dają mi to odczuć dosyć często. Nie wiem, jak Lewandowski musiałby się starać, to i tak nie będzie w stanie zniszczyć mojej wiarygodności w środowisku piłkarskim, na którą pracowałem przez ponad 30 lat - dodaje uczestnik World Cup 2002.

- Ale on wtedy wymyślił, że go szantażuję, dlatego poszedł z tym do prokuratury - relacjonuje Kucharski. - Według mnie okradał też polskich podatników. W Monachium robił zakupy na koszt polskiej spółki oraz wydatki prywatne: swoje i swojej rodziny.