Lewandowski kupił kolejne auto. Na taki luksus mało kto może sobie pozwolić

Robert Lewandowski początek września spędził w Polsce, gdzie wraz z pozostałymi piłkarzami naszej drużyny narodowej przygotowywał się do meczów Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją. Podczas wizyty w ojczyźnie kapitan "Biało-Czerwonych" znalazł także czas na przyjemności. Odwiedził on bowiem salon samochodowy, aby dodać do swojej kolekcji luksusowych aut kolejny model. Cena nowego "cacka" 36-latka może zaskoczyć.