Robert Lewandowski ujawnił prawdę. Chodzi o córki, co za historia

Gracz "Blaugrany" buduje willę w mieście Garraf, które graniczy z Castelldefels i Sitges. Napastnik wynajmował mieszkanie byłego gracza Barcelony. "Tak naprawdę Lewandowski planuje tego lata opuścić obecne miejsce zamieszkania - jest najemcą domu Marca Bartry - chce zacząć cieszyć się nowym domem w towarzystwie żony i dzieci" - doniósł Javier Miguel, dziennikarz magazynu sportowego ''AS''.

Robert Lewandowski szczery do bólu. Docenił zaangażowanie córek

Organizacja nowego życia była nie lada wyzwaniem dla pary. Małżeństwo przeprowadziło się do Hiszpanii z córkami Klarą i Laurą, które musiały przygotować się do zmian . Śledząc liczne relacje celebrytki w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że córki Lewandowskich, podobnie jak rodzice, są zadowolone z przeprowadzki.

Młodsza córka (Laura - przyp.red.) zna kataloński. Nawet jest tak, że jak czegoś nie wiem, to się pytam i zaczyna mi pomagać. Starsza (Klara - przyp.red.) zna hiszpański i angielski. I już z takim akcentem, że zaczyna mnie poprawiać. 'Tak się nie mówi, powinieneś tak to wymówić'. Czasami brakuje mi słówek, nie znam ich wszystkich i pytam wtedy córek

Hiszpański stara się opanować także trenerka fitness. Po przeprowadzce na południe Europy przyznała, że w jej przypadku pomocne były seriale. '' Małymi krokami do przodu (...) Jedyne, co mogę polecić, to oglądanie na Netfliksie filmów z podwójnymi napisami'' - zwierzała się fanom Anna na Instagramie.