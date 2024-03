Xavi ogłasza, a tu nagle takie wieści. Media: Zapadła decyzja w sprawie Lewandowskiego

Jutro na pewno dokonamy pewnych zmian w porównaniu do poprzedniej kolejki. Musimy myśleć o zawodnikach, nie tylko dlatego, że we wtorek jest Liga Mistrzów. Bierzemy pod uwagę ich zmęczenie, nagromadzenie minut... Musimy planować naszą pracę tak, aby wszyscy piłkarze byli dostępni do końca sezonu

~ stwierdził Xavi Hernandez