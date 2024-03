Nie zostawili suchej nitki na Lewandowskim, co za słowa. "Głupie nurkowanie"

FC Barcelona wygrała z Mallorcą 1:0 w spotkaniu ligowym. Rzadko zdarza się, by "Duma Katalonii" grała w piątki, ale LaLiga poszła jej na rękę, by miała jak najwięcej czasu wolnego przed wtorkowym starciem rewanżowym 1/8 finału Champions League z SSC Napoli. Xavi Hernandez wprowadził sporo zmian w składzie, by dać odpocząć czołowym graczom. Robert Lewandowski wszedł na murawę dopiero w 62. minucie. Zanotował asystę przy zwycięskim golu Lamine Yamala. Jak media oceniły Polaka? Jeden z serwisów pisze o "głupim nurkowaniu, które zakończyło rozczarowujące 30 minut".