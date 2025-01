Maciej Rybus bez propozycji z klubów. Trudna sytuacja

Decyzją o pozostaniu w Rosji Rybus zamknął sobie również drogę do któregokolwiek z klubów z PKO Ekstraklasy. Gdyby któryś z zespołów zdecydował się na taki ruch, wystawiłby się zapewne na zmasowaną krytykę. I niewykluczone, że to właśnie będzie jeden z powodów, dla których piłkarz nieuchronnie zbliża się do zakończenia kariery. Już kilka tygodni temu sam zawodnik przyznał, że bardzo mocno rozważa tak drastyczny krok .

Oreszczuk sugeruje, że jeśli w styczniu nie będzie przełomu, decyzja powinna być tylko jedna. "Myślę, że jeśli Rybus nie znajdzie klubu zimą, powinien zakończyć karierę. Jego przygoda z piłką była naprawdę dobra" - stwierdził. Menedżer podkreślił, że choć propozycje się pojawiają, nie są one warte uwagi i to, co decyduje o braku zainteresowania z lepszych klubów, to wiek Rybusa (ma 35 lat) oraz fakt, że w ostatnim czasie miał spore problemy zdrowotne.