Dałem tej dyscyplinie sportu wszystko, co miałem. Poświęciłem jej 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dziś, choć moje ciało wciąż czuje się gotowe do wyzwać, moje serce jest już poza tym. Czuję, że teraz nadszedł czas, by poświęcić całą uwagę mojej rodzinie - mojej cudownej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci - Liamowi oraz Noelii

Reprezentacja Polski. Wojciech Szczęsny zakończył karierę, a Michał Probierz ogłosił powołania. Kamil Grabara nieobecny

W oczy rzuca się przede wszystkim brak Kamila Grabary , co w komentarzach zauważyło wielu fanów. 25-latek latem przeniósł się z FC Kopenhaga do Wolfsburga i zdążył już zadebiutować w Bundeslidze w starciu z Bayernem Monachium . "Wilki" przegrały wprawdzie 2:3, ale polski bramkarz spisał się wyśmienicie. Był nie tylko chwalony przez niemieckie media, ale znalazł się także w najlepszej jedenastce całej kolejki . Mimo to wciąż jest omijany przez trenera Michała Probierza przy ustalaniu listy powołań.

Kamil Grabara mówił już, że nie chce przyjeżdżać na zgrupowania kadry, jeśli nie będzie podstawowym bramkarzem. Więc trener Probierz po prostu go wysłuchał i powołał zawodników, którzy nie będą stroić fochów. Tylko tak to można tłumaczyć. Po prostu na ten moment nie widzi Kamila jako "jedynki"

- Całe szczęście, że tracimy filar na pozycji bramkarza, a nie napastnika. Bo na kolejnego Roberta Lewandowskiego będziemy czekać dobre 60 lat. Tak, jak będziemy czekali na polską drużynę w Lidze Mistrzów. A tymczasem bramkarzy mamy świetnych. Łukasz Skorupski rozegrał kapitalny mecz z Francją na Euro 2024. Pytanie, czy teraz stawiamy na niego za ten występ i za to, jak długo czekał na swoją szansę, czy też wpuszczamy między słupki "świeżą krew". "Skorup" zawsze był gdzieś z tyłu, ale też zawsze przyjeżdżał na zgrupowania, nie wybrzydzał, nie kręcił nosem. Czy przez to będzie teraz numerem jeden? Nie wiem, co siedzi w głowie selekcjonera. Pewnie sam odpowie na to pytanie, bo będzie chciał od razu zdradzić, kto przejmie schedę po Szczęsnym. Ja osobiście odmłodziłbym skład w tym układzie postawiłbym na Marcina Bułkę. Musimy promować nowych, młodych zawodników, piłka idzie w tym kierunku - stwierdził Łukasz Gikiewicz.