Piotr Zieliński został wyróżniony za wielkie serce

Medal św. brata Alberta to wyróżnienie ustanowione w 1997 roku. Corocznie ogólnopolska kapituła, powołana przez Fundację im. Brata Alberta, przyznaje go ludziom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym pomocy .

Piotr Zieliński empatię do drugiego człowieka nabył od rodziców, którzy od 2002 roku prowadzili pogotowie rodzinne. Przez trzynaście lat użyczali swojego domu innym potrzebującym. Syn zawsze ich wspierał, pomagał we wszelkich inicjatywach, lecz nigdy się tym nie chwalił. W 2015 roku reprezentant Polski kupił z własnych pieniędzy pierwszy dom dziecka w powiecie ząbkowickim, a czternaście miesięcy później - drugi. Rodzina Zielińskich wyremontowała je i przekształciła w domy dziecka pod stowarzyszeniem "Piotruś Pan". Dają one schronienie tym najbardziej potrzebującym.