Legenda Litwy wysłała sygnał Polakom. Brzmi jak ostrzeżenie

Reprezentacja Polski wraca do grania i od razu jest to bardzo ważny mecz. W piątkowy wieczór na PGE Narodowym w Warszawie zameldują się Litwini, z którymi w ostatnich latach Biało-Czerwonym wiodło się doskonale. To oczywiście podopieczni Michała Probierza będą podchodzić do tej rywalizacji w roli faworytów. Andrius Skerla ostrzega jednak Polaków. - Nie sądzę jednak, że to będzie łatwe 90 minut - powiedział Litwin w rozmowie z "WP SportoweFakty".