Były reprezentant tego sobie nie wyobraża. Padł temat Probierza. "Takie są fakty"

"Biało-Czerwoni" na papierze nie mogli wyobrazić sobie przyjemniejszego rywala na początek eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Na PGE Narodowy zawita dużo niżej notowana Litwa. Zainkasowanie trzech punktów do tabeli jest dla Polaków obowiązkiem, o czym świadczą również wypowiedzi ekspertów. Do optymistów należy między innymi Kamil Kosowski. Wielokrotny reprezentant kraju udzielił wywiadu portalowi "sport.tvp.pl".

