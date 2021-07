W ostatnich godzinach z występu na igrzyskach zrezygnowało dwóch tenisistów - Urugwajczyk Pablo Cuevas oraz Nick Kyrgios, który nie chce grać przy pustych trybunach ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Na ich nieobecności skorzystał sklasyfikowany na 104. miejscu w światowym rankingu Majchrzak, który był pierwszy na liście rezerwowych.

- Bardzo się cieszę, bo spełniło się moje wielkie marzenie. Zawsze chciałem zagrać na igrzyskach olimpijskich. To zawsze duży zaszczyt dla każdego sportowca. A dla mnie to był najważniejszy cel, od kiedy przebiłem się do pierwszej setki rankingu ATP Tour. Jeszcze niedawno Tokio wydawało mi się nierealne przy moim obecnym rankingu - powiedział Majchrzak, cytowany w komunikacie PZT.

- Igrzyska różnią się od imprez ATP, nawet Wielkiego Szlema. Na pewno dam z siebie wszystko i, kto wie, może mnie poniesie i zagram turniej życia w Tokio - dodał.

Tokio 2020. Kamil Majchrzak pojedzie na igrzyska

Pewni występu w singlu na igrzyskach byli już wcześniej: Iga Świątek, Magda Linette, i Hubert Hurkacz. Linette zagra także w deblu z Alicją Rosolską, podobnie jak Hurkacz z Łukaszem Kubotem, natomiast Kubot i Świątek powalczą również w mikście.

Po dołączeniu Majchrzaka polska reprezentacja olimpijska liczyć będzie 216 osób.

