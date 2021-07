Dodatkowe miejsce dla Polski na igrzyskach!

Początkowo Polska w wyścigu ze startu wspólnego kobiet miała tylko dwa miejsca. Powołania do reprezentacji otrzymały Katarzyna Niewiadoma i Anna Plichta. Jednak UCI zdecydowała, że nasz kraj dostanie trzecie miejsce i w środę przekazała tę decyzję PZKol. Dodatkowe miejsce trafiło do zeszłorocznej mistrzyni Polski Marty Lach.



"Jadę na igrzyska olimpijskie do Tokio !!! Dziś ślubowanie! Jutro wylot! Wyścig 25 lipca" - napisała uradowana zawodniczka na swoim profilu na Facebooku.





Lach od tego roku reprezentuje barwy Ceratizit - WNT. Wcześniej jeździła w barwach CCC - Liv, jedynej polskiej grupie zawodowej. 24-latka w tym sezonie w mistrzostwach Polski ze startu wspólnego zajęła 13. pozycję, natomiast w jeździe indywidualnej na czas była piąta.



KK

Zdjęcie Marta Lach /Tomasz Markowski /Newspix