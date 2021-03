Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin zadebiutował w reprezentacji Polski w wieku 17 lat i 163 dni. To prawie rekord. Młodszy od niego był jedynie Włodzimierz Lubański w 1963 roku.

Włodzimierz Lubański pobił przed niemal 60 laty wszelkie rekordy. Nie miał nawet 17 lat, gdy zagrał w meczu biało-czerwonych z Norwegią z 4 września 1963 roku - dokładnie było to 16 lat i 188 dni. Znakomity napastnik strzelił zresztą wtedy gola, a Polska rozgromiła Norwegów aż 9-0.



Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin to zawodnik młodszy od niego w chwili debiutu niemal o rok, co i tak jednak sytuuje go na drugim miejscu w dziejach reprezentacji Polski. 17-leatek rodem z Koszalina ustąpił Włodzimierzowi Lubańskiemu, ale wyprzedził Marka Saganowskiego, który debiutował w meczu z Białorusią w wieku 17 lat i 182 dni (1 maja 1996 roku w Mielcu). Wyprzedził również legendę polskiego futbolu, Ernesta Wilimowskiego, który 21 maja 1934 roku zadebiutował w meczu Polski z Danią w wieku 17 lat i 331 dni.



Żaden inny polski gracz nie wystąpił w biało-czerwonych barwach przed pełnoletnością.