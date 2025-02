Fatalny wypadek legendarnego pilota. Wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej

Po wyjeździe z Arabii Saudyjskiej Baumel wrócił do ojczyzny, a konkretniej do Reims, gdzie w dniach 23-26 stycznia odbywała się 93. edycja Rajdu Monte Carlo. Teraz z Francji dotarły do nas dramatyczne wieści na temat 49-latka, który został poważnie ranny w wypadku.

