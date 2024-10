Mikołaj Marczyk: Mamy swoje powody do zadowolenia

Ósma edycja Rajdu Śląska stanowiła finałową rundę sezonów mistrzostw Europy oraz mistrzostw Polski. W obu tych cyklach do rywalizacji zgłosili się Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk . Obaj liczyli na to, że uda im się wykorzystać doświadczenie z poprzednich startów w województwie śląskim.

Od samego początku Marczyk i Gospodarczyk prezentowali dobre, równe tempo, notując czasy w okolicach podium mistrzostw Europy. Po raz kolejny udowodnili, że na miejskich superoesach zaliczają się do grona najlepszych na świecie, wygrywając wieczorne próby obok Spodka w Katowicach oraz wokół Stadionu Śląskiego w Chorzowie . Na południu województwa ich tempo było równie imponujące, co pozwalało na walkę o podium w klasyfikacji generalnej.

- Na Śląsku walczyliśmy do samego końca, zajmując drugie miejsce na power stage oraz czwarte w klasyfikacji generalnej całego rajdu. Do drugiego miejsca w rajdzie zabrakło nam nieco ponad 5 sekund. To oczywiście pozostawia pewien niedosyt, natomiast w ten weekend skupialiśmy się przede wszystkim na wyniku w całym sezonie i tutaj mamy swoje powody do zadowolenia - podkreślił Miko Marczyk.