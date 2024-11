Kajetan Kajetanowicz znów to zrobił. Niebywały sukces polskiego rajdowca

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak po raz kolejny na podium rajdowych mistrzostw świata

"Kończymy ostatni weekend rajdowych mistrzostw świata 2024 w Japonii z uśmiechami na twarzy. Mamy to, po co tutaj przyjechaliśmy, czyli kolejne podium. Już szósty rok z rzędu stajemy na podium. To dla nas wielka rzecz, dla małego zespołu z Polski, z dużym wsparciem kibiców, partnerów, naszych rodzin. Dziękuję kochani za wyrozumiałość. Myślę, że robimy wielkie rzeczy przede wszystkim wielkim zaangażowaniem. Cieszę się, że możemy robić to, co kochamy, na najwyższym poziomie. Właśnie takie dni wynagradzają długie tygodnie przygotowań do każdego rajdu. To wzruszający moment. Jesteśmy po raz trzeci w Japonii, mamy stąd różne wspomnienia, ale za każdym razem tym fantastycznym rajdem kończyliśmy sezon na podium. Już myślimy o kolejnym roku. Mam nadzieję, że będziecie trzymać się za nas kciuki, a tymczasem dzięki, że byliście. Po raz kolejny to zrobiliśmy" - przyznał rozemocjonowany Kajetanowicz po sukcesie w Japonii, cytowany przez Polsat Sport.